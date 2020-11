Uważasz że PlayStation 5 jest za duże? Mogło być jeszcze większe

Jeden z projektantów zdradził ciekawą informację.

Najnowsza konsola Sony, która zadebiutuje w Polsce 19 listopada – PlayStation 5 – to niemałe urządzenie. Mierzy ona aż 390 x 104 x 206 mm, podczas gdy Xbox Series X 151 x 151 x 301 mm. Zatem, śmiało można stwierdzić, że PlayStation 5 to najpewniej największa konsola jaka dotychczas powstała. Jak się jednak okazuje, mogła być jeszcze większa.W niedawnym wywiadzie udzielonym serwisowi Washington Post Yujin Morisawa, który pełni w Sony funkcję starszego dyrektora artystycznego, podzielił się ciekawą informacją na temat PlayStation 5. To właśnie dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że początkowe grafiki koncepcyjne zakładały, iż konsola będzie większa, niż jest w swojej ostatecznej formie., powiedział Morisawa.

„To trochę zabawne, że inżynierowie powiedzieli mi, że była za duża. Więc rzeczywiście musiałem zmniejszyć to, co było przedstawione na pierwszym rysunku.”

Konsola PlayStation 5 obok PlayStation 5. | Źródło: mat. własne

Szczegóły mają znaczenie

„Ta tekstura powinna być w pewien sposób użyteczna. W przypadku kontrolera poprawia uchwyt. W przypadku [konsoli] gwarantuje inne efekty oświetleniowe niż [sama] forma projektu.”

PlayStation 5 - recenzja

Jak twierdzi Morisawa, ten jest zadowolony z ostatecznego wyglądu konsoli. Jej rozmiar jest jego zdaniem idealny. Gdyby PlayStation 5 było cieńsze, miałoby problemy z przepływem powietrza. Wówczas jej wentylator byłby też głośniejszy, więc mógłby przeszkadzać graczom podczas zabawy.W wywiadzie starszy dyrektor artystyczny z Sony zwrócił też uwagę na pewne szczegóły dotyczące najnowszej konsoli firmy. Jednym z nich jest fakt, że wypukłości, które można wyczuć na obudowie PlayStation 5 oraz na kontrolerze to wypukłości stanowiące kwadraty, kołka, trójkąty i iksy – te same, które są widoczne na przyciskach kontrolera. Jak zaznacza Morisawa, nie są one jednak wyłącznie ciekawostką., stwierdził starszy dyrektor artystyczny.My już podzieliliśmy się naszą opinią w kwestii gabarytów PlayStation 5, w naszym tekście poświęconym pierwszym wrażeniom z użytkowania konsoli. A co wy sądzicie na ich temat?Więcej o PlayStation 5 dowiecie się, czytając naszą recenzję urządzenia: PlayStation 5 - recenzja konsoli nowej generacji po tygodniu użytkowania . Gorąco zapraszamy do lektury!Źródło: The Washington Post , fot. tyt. mat. własne