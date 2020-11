Huawei może sprzedać markę Honor. Do kogo trafi?

Za ogromną kwotę.





Huawei może sprzedać firmę Honor





Jak donosi serwis Reuters,. Całe przedsiębiorstwo miałoby zostać wycenione na około(około 15,2 miliarda dolarów). Po sprzedaży, Honor trafiłby do rąk konsorcjum kierowanego przez dystrybutora smartfonów Digital China i rząd jego rodzinnego miasta Shenzhen. Sprawa dotarłaby więc na szczebel typowo urzędowy. Dlaczego jednak Chińczycy mieliby zdecydować się na tego typu posunięcie?Zgodnie z planem, amerykańskie ograniczenia dostaw powiązane z Huawei zmuszają drugiego co do wielkości producenta smartfonów na świecie do skupienia się na biznesie korporacyjnym oraz urządzeniach z najwyższej półki. W dobie zmiany administracji w USA można się spodziewać, że sytuacja nie poprawi się zbyt szybko. Sprzedaż Honor za gotówkę miałaby. Cały pakiet dla przyszłego nabywcy.Digital China miałoby opłacić transakcję poprzez pożyczki bankowe, a do całego zakupu dołączą także co najmniej trzy firmy inwestycyjnePo sprzedaży, Honor miałby zatrzymać większość swojego zespołu, w tym około 7000 pracowników i wejść na giełdę w przeciągu trzech lat od 2020 roku.Sprzedaż Honor może wyglądać, jak drastyczne posunięcie ze strony Huawei, biorąc pod uwagę, że marka Honor w dużym stopniu uzupełniała przez lata portfolio Chińczyków. W przyszłości Honor miałby jednakoraz gadżetów do inteligentnych mieszkań.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko obserwować tę sytuację i czekać naŹródło: Reuters fot. instalki.pl