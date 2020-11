Stało się - Apple pokazało MacBooka z autorskim procesorem M1

Czas pracy na baterii wygląda kosmicznie.





fot. Apple

Stało się. Apple zaprezentowało swój pierwszy, przenośny komputer, który nie korzysta z procesora Intela, a z autorskiej konstrukcji amerykańskiego producenta. Tego typu posunięcie było zapowiadane przez Apple od dawna, jednak dopiero teraz zostało ono przekształcone w pełnoprawny produkt.wnosi sporo nowości do sprzętu firmy z Cupertino, a to na co szczególnie warto zwrócić uwagę, to czas pracy na baterii sięgający. W tym przypadku konkurencja może po prostu nie mieć szans.Na pierwszy rzut oka cała konstrukcja nie różni się praktycznie wcale od poprzednich komputerów z serii MacBook. W tym przypadku mamy do czynienia zktóry działa w rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Do tego możemy dołożyć także klasyczne złącze audio oraz. Za połączenia bezprzewodowe w nowym MacBooku odpowiada moduł Wi-Fi 6 wraz z Bluetooth 5.0.Nowy. Firma dodała także specjalny Neural Engine do sztucznej inteligencji oraz zintegrowany układ graficzny. W kontekście pamięci RAM, użytkownicy będą mogli wybrać konfigurację z 8 lub 16 GB. Wybór pamięci dyskowej jest znacznie większy: od 256 GB do nawet 2 TB miejsca. Procesor Apple M1 pozwala na, bezpośrednio na komputerze.Podstawowa wersja nowego MacBooka Pro od Apple zostałaWersja z dyskiem o pojemności 512 GB lub większą ilością RAM będzie odpowiednio o 1000 złotych droższa.Źródło: Apple / fot. Apple