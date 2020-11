Plus rozbuduje 5G również w mniejszych miejscowościach

Ambitne plany rozwoju.





5G od Plusa w kolejnych miastach

"Oferujemy najszybszą sieć internetu 5G w Polsce. Zależy nam na tym, by w możliwie jak najkrótszym czasie, jak najwięcej Polaków otrzymało do niej dostęp. Podobnie jak 10 lat temu, kiedy jako pierwsi w Polsce wprowadzaliśmy LTE, tak teraz pierwsi chcemy dać milionom mieszkańców Polski prawdziwe 5G."

5 milionów osób zasięgu 5G jeszcze w listopadzie

Aglomeracji śląskiej

Bydgoszczy

Częstochowy

Gorzowa Wielkopolskiego

Kielc

Krakowa

Olsztyna

Opola

Radomia

Torunia

Trójmiasta

Zielonej Góry

Plus był pierwszym operatorem, który uruchomił komercyjną sieć 5G w Polsce. Nastąpiło to 11 maja tego roku , kiedy to w zasięgu nowego standardu łączności znaleźli się mieszkańcy Katowic, Warszawy, Łodzi, Gdańska, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Od tamtego czasu operatorow mocno pracuje nad rozbudową sieci, czego wyrazem jest najnowsza zapowiedź. 5G znajdzie się wkrótce we wszystkich obecnych i byłych miastach wojewódzkich oraz miejscowościach leżących w ich pobliżu.Firma Plus kontynuuje rozbudowę sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. Jej przedstawicieiele zapewnili właśnie, że w jej zasięgu znajdzie się wkrótce ponad 150 miejscowości, a co za tym idzie nieco więcej niż 11 milionów mieszkańców Polski. Infrastruktura początkowo pozwoli osiągać prędkości pobierania danych sięgające nawet 600 Mb/s.- mówi Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.Plus zapowiada, że jeszcze z końcem listopada bieżącego roku infrastruktura sieci 5G opiewała będzie na ponad 700 nadajników rozmieszczonych w 100 miejscowościach. Dzięki nim ponad 5 milionów Polaków znajdzie się w zasięgu 5G. Na nowoczesną łączność mogą liczyć m.in. mieszkańcy:









Do końca 2021 zrealizowany ma zostać plan udostępnienia 5G we wszystkich obecnych i byłych miastach wojewódzkich. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w Polsce znajdowało się będzie wtedy ponad 1700 nadajników Plusa, działających na terenie 150 miejscowości i dostarczających szybki internet nawet 11 milionom Polaków.



5G w Plusie jest rozwijane na infrastrukturze dostarczonej przez firmy Nokia i Ericsson. W przyszłości wraz z rozwojem sieci 5G obecne wykorzystanie pasma 2600 MHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe, niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3400-3800 MHz.



Źródło: Plus