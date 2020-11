Wyprzedaż AliExpress 11.11 - najlepsze kupony i okazje w jednym miejscu

Podpowiadamy, jak kupować.



Już dziś (środa, 11 listopada 2020) rusza



Jak przygotować się do akcji? Przede wszystkim kupuj z głową. Wybieraj przedmioty, które naprawdę mogą się przydać. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję zakupów na AliExpress oraz sposoby na użycie kodów.



Jak kupować na AliExpress 11.11?

Jeżeli już znalazłeś upatrzony przedmioty, zacznij od odebrania kuponów stoiska oraz kuponów select. Wyświetlają się one zawsze pod nazwą produktu.



Już dziś (środa, 11 listopada 2020) rusza Globalny Festiwal Zakupów 2020 - doskonała okazja by kupić ciekawe gadżety w atrakcyjnych cenach.Jak przygotować się do akcji? Przede wszystkim kupuj z głową. Wybieraj przedmioty, które naprawdę mogą się przydać. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję zakupów na AliExpress oraz sposoby na użycie kodów.Jeżeli już znalazłeś upatrzony przedmioty, zacznij od odebrania kuponów stoiska oraz kuponów select. Wyświetlają się one zawsze pod nazwą produktu.



Kliknij "Zdobądź kupony", a następnie Odbierz



Jak widać na powyższym obrazku, odbierając kupon można zaoszczędzić do 23,43 zł przy zamówieniach powyżej 253,76 zł. Oczywiście to nie koniec. W tym miejscu często widoczny jest więcej niż jeden kupon - warto odebrać je wszystkie.



Po odebraniu kuponów dodaj produkt do koszyka klikając "Kup teraz". Na karcie podsumowanie zamówienia widoczne będzie pole "Kod promocyjny" i tam możesz wpisać kolejny kod obniżający finalną cenę produktu.



Jak widać na powyższym obrazku, odbierając kupon można zaoszczędzić do 23,43 zł przy zamówieniach powyżej 253,76 zł. Oczywiście to nie koniec. W tym miejscu często widoczny jest więcej niż jeden kupon - warto odebrać je wszystkie.Po odebraniu kuponów dodaj produkt do koszyka klikając "Kup teraz". Na karcie podsumowanie zamówienia widoczne będzie pole "Kod promocyjny" i tam możesz wpisać kolejny kod obniżający finalną cenę produktu.



Wpisz kod promocyjny



Skąd wziąć kod promocyjny? W dalszej części artykułu znajdziesz najlepsze kody z tegorocznej wyprzedaży.



Warto też odwiedzić Centrum Kuponów, dostępne pod tym



AliExpress 11.11 - kupony (kody promocyjne)

Przejdźmy zatem do najważniejszej części, a mianowicie kodów promocyjnych. AliExpress udostępnia specjalne kody, którymi dodatkowo obniżymy cenę produktu. Zniżka zależy od wartości zamówienia - przykładowo kod 2/15$ oznacza, że otrzymasz 2 dolary zniżki przy zamówieniu za minimum 15$.



Skąd wziąć kod promocyjny? W dalszej części artykułu znajdziesz najlepsze kody z tegorocznej wyprzedaży.Warto też odwiedzić, dostępne pod tym adresem . Znajdziemy tu kupony rabatowe na odzież damską, gadżety do domu i ogrodu, telefony, artykuły biurowe i wiele innych.Przejdźmy zatem do najważniejszej części, a mianowicie kodów promocyjnych. AliExpress udostępnia specjalne kody, którymi dodatkowo obniżymy cenę produktu. Zniżka zależy od wartości zamówienia - przykładowo kod 2/15$ oznacza, że otrzymasz 2 dolary zniżki przy zamówieniu za minimum 15$. SINGLENEW11 - $4 zniżki przy zamówieniach powyżej $5 (tylko dla nowych) MEGA1111 - $2 / $15 AEZNIZKA1111 - $3 / $30 IMPREZA - $3 / $30 MEGAZNIZKI - $5 / $35 SINGLEDAY4 - $4 / $30 SINGLEDAY7 - $7 / $50 PLANETPLUS7 - $7 / $50

INPOST1111- $8 / $90

SINGLEDAY10 - $10 / $90

ALIOFERTA1111 - $10 / $90

SZYBKA1111 - $10 / $100

SINGLEDAY12 - $12 / $110

DOSTAWA1111 - $15 / $130

FEST1111 - $18 / $200



Na koniec przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawych ofert na 11.11. Pragniemy zaznaczyć, że podane ceny będą obowiązywać od 11.11 od godz. 9:00.



Warto również zauważyć, że część oferty w tym artykule ma jako opcję wysyłkę z magazynów w Polsce, co wiąże się z krótkim czasem oczekiwania na dostawę.



Xiaomi Poco X3

Wyświetlacz POCO X3 to smartfon stworzony z myślą o graczach. Wyświetlacz IPS o przekątnej 6,67 cala obsługuje odświeżanie obrazu 120 Hz i dotyku 240 Hz. Algorytm Game Turbo 3.0 optymalizuje telefon pod kątem jak najwyższej wydajności. Za płynną i długą rozgrywkę odpowiadają procesor Snapdragon 732G oraz pojemna bateria 5150 mAh.







Kup teraz: smartfon POCO1111



Amazfit GTS

Opaska wyposażona jest w 1,65 calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 348 x 442 pikseli (341 ppi). Ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla 3. generacji. Za łączność odpowiada moduł BT 5.0 BLE. Bateria o pojemności 220 mAh zapewnia, wg producenta, do 14 dni pracy w trybie mieszanym i 25 godzin użytkowania GPS.







Kup teraz: opaska AZT1111



Roborock S5 Max

Roborock S5 Max może pochwalić się mocą ssania na poziomie 2000 Pa co oczywiście przekłada się na efektywność sprzątania. Urządzenie jest w stanie pokonać progi do 2 cm i nie straszne mu są dywany. Gdy S50 Max wjedzie na dywan, automatycznie zwiększa swoją moc odkurzania.







Kup teraz: robot sprzątający ROB1111



Baseus Car Jump Starter

Baseus Car Jump Starter to powerbank do awaryjnego rozruchu pojazdu. Jego pojemność wynosi 8000 mAh i jest kompatybilny z większością pojazdów dostępnych na rynku. Urządzenie można także wykorzystać jako normalny powerbank 5V/2.4A do podładowania np. smartfona. Baseus Car Jump Starter może także posłużyć jako latarka.



Warto również zauważyć, że część oferty w tym artykule ma jako opcję wysyłkę z magazynów w Polsce, co wiąże się z krótkim czasem oczekiwania na dostawę.Wyświetlacz POCO X3 to smartfon stworzony z myślą o graczach. Wyświetlacz IPS o przekątnej 6,67 cala obsługuje. Algorytmoptymalizuje telefon pod kątem jak najwyższej wydajności. Za płynną i długą rozgrywkę odpowiadają procesor Snapdragon 732G oraz pojemna bateria 5150 mAh.smartfon Xiaomi Poco X3 (6/64GB Global NFC) za $197 (ok. 763 zł zł) | Kod:Opaska wyposażona jest w 1,65 calowy wyświetlaczo rozdzielczości 348 x 442 pikseli (341 ppi). Ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla 3. generacji. Za łączność odpowiada moduł BT 5.0 BLE. Bateria o pojemnościzapewnia, wg producenta, do 14 dni pracy w trybie mieszanym i 25 godzin użytkowania GPS.opaska Amazfit GTS za $59 (ok. 229 zł zł) | Kod:Roborock S5 Max może pochwalić się mocą ssania na poziomieco oczywiście przekłada się na efektywność sprzątania. Urządzenie jest w stanie pokonać progi do 2 cm i nie straszne mu są dywany. Gdy S50 Max wjedzie na dywan, automatycznie zwiększa swoją moc odkurzania.robot sprzątający Roborock S5 Max za $349 (ok. 1353 zł) | Kod:Baseus Car Jump Starter to powerbank do awaryjnego rozruchu pojazdu. Jego pojemność wynosi 8000 mAh i jest kompatybilny z większością pojazdów dostępnych na rynku. Urządzenie można także wykorzystać jako normalny powerbank 5V/2.4A do podładowania np. smartfona. Baseus Car Jump Starter może także posłużyć jako latarka.



Kup teraz: zestaw do rozruchu samochodu BS1111



Plecak Xiaomi

Wygodny plecak Xiaomi o pojemności 10 litrów. Spełnia normę wodoodporności IPX4 i waży tylko 170g przy rozmiarach 340 x 225 x 130 mm.







Kup teraz: plecak XM1111



Xiaomi Mi Band 5

Najnowszy model Xiaomi Mi Band został wyposażony w delikatnie większy ekran i dużo wygodniejsze, magnetyczne złącza ładowania. Opaska wspiera 11 trybów sportowych, a nowościami w Mi Band 5 są: skakanka, joga, trening eliptyczny oraz maszyna do wiosłowania. Na uwagę zasługuje też wodoodporność, 24-godzinne monitorowanie tętna i snu oraz śledzenie cyklu menustruacyjnego u kobiet.







Kup teraz: opaska XMB1111



InFace

Urządzenie do pielęgnaji skóry twarzy. Emitowane przez InFace światło czerwone i niebieski wygładza i regeneruje skórę, przywracając jej młodość.



zestaw do rozruchu samochodu Baseus za $1 (ok. 4 zł) | Kod:Wygodny plecak Xiaomi o pojemności 10 litrów. Spełnia normę wodoodporności IPX4 i waży tylko 170g przy rozmiarach 340 x 225 x 130 mm.plecak Xiaomi za $1 (ok. 4 zł) | Kod:Najnowszy model Xiaomi Mi Band został wyposażony w delikatnie większy ekran i dużo wygodniejsze, magnetyczne złącza ładowania. Opaska wspiera, a nowościami w Mi Band 5 są: skakanka, joga, trening eliptyczny oraz maszyna do wiosłowania. Na uwagę zasługuje też wodoodporność, 24-godzinne monitorowanie tętna i snu oraz śledzenie cyklu menustruacyjnego u kobiet.opaska Xiaomi Mi Band 5 za $1 (ok. 4 zł) | Kod:Urządzenie do pielęgnaji skóry twarzy. Emitowane przez InFace światło czerwone i niebieski wygładza i regeneruje skórę, przywracając jej młodość.