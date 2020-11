Rewelacyjna promocja na Huawei FreeBuds Pro - słuchawki z aktywną redukcją szumów

Najlepsze ceny w roku.

od 11 listopada, godz. 9:00

Huawei FreeBuds Pro

SINGLEDAY12

Pozostałe promocje:

Jeżeli szukasz dobrych słuchawek bezprzewodowych z aktywną redukcją szumów otoczenia, dziś jest idealny moment na zakup właśnie takiego sprzętu. Na AliExpress rusza właśnie globalny festiwal zakupów - w ofercie znajdziemy m. in. urządzenia marki Huawei, a w śród nich dobrze oceniane słuchawki.wszystkie podane ceny będą aktywne. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.Słuchawki odtwarzają dźwięk poprzez dynamiczny przetwornik o średnicy 11 mm. Zaletą słuchawek Huawei FreeBuds Pro jest bas, który jest solidną podstawą dla grającej muzyki.Huawei deklaruje, że FreeBuds Pro wytrzymają na jednym ładowaniu 7 godzin i 30 przy doładowywaniu z etui. Z kolei z włączonym ANC czasy skracają się odpowiednio do 4 i 20 godzin.Huawei FreeBuds Pro zostały wyposażone w aktywne tłumienie hałasu (ANC), które wykorzystuje 3 mikrofony rozlokowane w obudowie. Jeden znajduje się u góry, drugi u dołu a trzeci przy przetworniku. Huawei deklaruje, że maksymalna skuteczność tłumienia wynosi 40 dB.FreeBuds Pro okazały się jednymi z najlepszych słuchawek TWS jakie mieliśmy okazję testować. Nie tylko pięknie grają, ale i pięknie wyglądają. Imponują także możliwościami i zastosowanymi technologiami.Już 11 listopada na AliExpress będziecie mieli okazję kupić FreeBuds Pro w niespotykanej cenie: 127$ (ok. 484 zł) . Pamiętajcie aby podczas finalizacji zamówienia podać kod zniżkowyoraz wykorzystać kupony stoiska.Mniej wymagających użytkowników mogą z kolei zainteresować korzystające z łączności Bluetooth 5.0 słuchawki, które wyposażono w przetwornik dynamiczny o średnicy 10 mm. Producent zachwala ergonomiczny, stożkowy kształt wkładek dousznych, łatwo dopasowujących się do kształtu ucha. Firma podaje, że FreeBuds 3i sprawdzą się jako słuchawki treningowe, które pozostaną na swoim miejscu także podczas wysiłku. Gadżet jest odporny na działanie potu, wody i kurzu, co potwierdza norma IPX4.Atutem Huawei FreeBuds 3i ma być czas działania na jednym ładowaniu. Obiecuje się do 3,5 godziny otwarzania muzyki lub 2,5 godziny ciągłej rozmowy. Etui ładowane poprzez złącze USB-C, pełniące funkcję powerbanka, może wydłużyć ten czas nawet do 14,5 godziny. Cały zestaw (z etui) waży zaledwie 51 gramów. Cena? 54.39$ (ok. 215 zł) - tani smartwach z GPS i prostokątnym ekranem i optycznym czujnikiem tętna. Niczego mu nie brakuje. Cena? 97.99$ (ok. 387 zł) / kod zniżkowy: D11HWATCH