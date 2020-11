Przystawka smart TV od Nokii. Zapowiada się zacięta walka Android TV boxów

testowany przez nas Xiaomi Mi TV Stick. Później Google z jego Chromecast with Google TV (wcześniej znany pod nazwą Google Sabrina). Ostatnimi czasy także operator sieci telewizji satelitarnej wprowadził swój smart dekoder, który jest tak naprawdę przystawką Android TV Canal+ z dodatkowym tunerem telewizji naziemnej (bez tunera satelitarnego).



Wzornictwo przystawki smart TV jest mocno oszczędne / foto. Streamview GmbH



Za to Xiaomi ponownie uderza z nowym produktem, czyli Xiaomi Mi TV Box 8K, choć na razie tylko w Azji. Nie dziwne więc, że Nokia chce dołączyć do omawianego segmentu producentów. Jeśli jest tyle premier i zapowiedzi po dłużej stagnacji, to musi być zapotrzebowanie. Jest jeszcze biznes przystawek na zwykłym Androidzie (a nie Android TV) z dziwnymi nakładkami producenta czy stick PC nawet na Windowsie (jak np. Mele PCG02 PC GLK), ale to osobny temat.



Streamview producentem Nokia Streaming Box 8000

Znacznie więcej portów niż w wielu projektach konkurencji / foto. Streamview GmbH

Całkiem zaawansowany pilot i rychła premiera

Pilot smart TV boxa Nokii ma naprawdę wiele przycisków / foto. Streamview GmbH

Wracając do Nokii, to z jej logo niedługo powinna być dostępna w Europie przystawka smart TV o nazwie Nokia Streaming Box 8000. Jeśli myślicie, że za jej produkcję będzie odpowiadać podobnie jak w przypadku smartfonów HMD Global, to nie tędy droga. Wspominane przedsiębiorstwo ma prawa do marki Nokia, ale nie do omawianego segmentu urządzeń. Nie jest to szalenie rozpoznawalny dział dla Nokii, ale w sklepach można spotkać także telewizory (niekoniecznie w Europie). Ich produkcją zajmuje się austriacki Streamview GmbH z siedzibą w Wiedniu. Nokia Streaming Box 8000 to także ich dzieło. Za to producentem OEM jest zdaje się SEI Robotics.Na zdjęciach przystawki widać takie porty jak HDMI (4K z 60 Hz), AV Out w formie jacka, optyczne audio S/PDIF (Toslink), LAN (nie wiadomo czy Fast Ethernet czy Gigabit Ethernet), dedykowany wtyk zasilania i dwa porty USB (z tyłu jeden standardowy typu A, a drugi na bocznej ściance w formie C). Ponadto możemy spodziewać się dwuzakresowego WiFi (2,4 i 5 GHz, nie wiadomo czy chodzi o standard 5 ac czy 6 ax), Bluetooth 4.2, Androida TV 10 i procesora Amlogic S905X3. Układ ARM ma 4 rdzenie Cortex-A55 i GPU Mali-G31 MP2.Pilot zapowiada się naprawdę imponująco. Wręcz bliżej mu do takiego znanego z telewizorów, a nie przystawek smart TV z bardzo ograniczoną liczbą przycisków. Poza standardowymi dla Androida przyciskami znalazła się na nim klawiatura numeryczna, guziki do przewijania i pauzowania, zmiany programów, kilka kolorowych funkcyjnych zapewne zależnych od kontekstu. Całkiem sporo przycisków będących skrótami do usług - Netflix i Amazon Prime Video, ale też YouTube i Google Play. Można spostrzec też wywoływanie głosowego Asystenta Google i otwór najpewniej od mikrofonu, więc metodą połączenia musi być Bluetooth, a nie IR. Jest też kilka innych przycisków. Wszystko widać na fotografii.Już wcześniej pod marką Nokia ten sam producent zaprezentował dostępną wyłącznie w Indiach zauważalnie uboższą przystawkę smart TV pod nazwą Nokia Media Streamer. Jeśli wierzyć nieoficjalnym informacjom, to Nokia Streaming Box 8000 miałby pojawić się w Europie (nie doprecyzowano w jakich konkretnie krajach) jeszcze przed Bożym Narodzeniem w cenie 100 Euro (około 450 złotych w prostym przeliczeniu). To kolejny sprzęt, który widać kreuje się na bardziej zaawansowany zamiennik dla, ale kosztujący znacznie mniej niżŹródło: 9to5google / Foto: Streamview GmbH