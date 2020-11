Z tym gadżetem zadbasz o higienę. Dozownik mydła Simpleway C1 w rewelacyjnej cenie

Bezdotykowy dozownik.

Wszyscy wiemy jak ważnym w dzisiejszych czasach jest dbanie o dobrą higienę rąk. Dlatego pomocnym w utrzymaniu odpowiedniej czystości może okazać się automatyczny dozownik do mydła. Dlatego przyjrzymy się dzisiaj urządzeniu Simpleway C1 Dozownik jest prosty w swojej konstrukcji: czujnik zbliżeniowy, pojemnik na mydło i pompka, która przekształca detergent w mydło. Urządzenie zasilane jest trzema bateriami AA (nie ma ich w zestawie) i ma bardzo minimalistyczny design. Biel dozownika połączona z żółtym pojemnikiem na płyn.

Jak zapewnia producent, pojemnik o pojemnościpozwoli nałożyć mydło aż do 440 razy. Baterie powinny zapewnić do 55 dni pracy i do 8 miesięcy w trybie czuwania.Aby uruchomić urządzenie, wystarczy zdjęć zakrętkę z dozownika, umieścić na nim biały element z podajnikiem mydła i włożyć baterię. Na górze znajdziemy jeden przycisk, który odpowiada za włączenia Simpleway C1. Po aktywacji, dozownik będzie w stanie gotowości. Następnie wystarczy zbliżyć dłonie pod podajnik (zakres czujnika ruchu: 0 – 5 cm), a system zacznie automatycznie dozować detergent przez 0,25 sekundy.