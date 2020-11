Sony wchodzi na rynek dronów. Powalczy z DJI?

Firma zapowiedziała swoje plany.





Sony wchodzi na rynek dronów





Sony zaskoczyło wszystkich dość niespodziewanym ogłoszeniem.. Z tej okazji Sony udostępniło specjalny, 15-sekundowy zwiastun który pokazuje obracające się łopatki śmigieł. Nowe drony Sony mają być rozwijane pod nazwą nowej marki Airpeak.Wiadomość przesłana przez Sony bezpośrednio do mediów można określić jako „ostrożną”., chociaż sformułowania używane przez producenta sugerują, iż będziemy mogli w tym przypadku mieć do czynienia z dronami przeznaczonymi dla hobbystów oraz mniej zaawansowanych użytkowników. Sony informuje także, iż każda konstrukcja, która zostanie zaprezentowana w ramach marki Airpeak będzie wyposażona w algorytmy sztucznej inteligencji. Obecnie nie wiadomo jednak, za co dokładnie będą one odpowiadać.W komunikacie czytamy iż, niedawna popularyzacja dronów znacząco przyczyniła się do dostarczania wcześniej niedostępnych obrazów, a także do zwiększenia wydajności pracy użytkowników oraz oszczędności energii w sektorze przemysłowym. AirPeak ma kontynuować wspieranie twórców w ich kreatywności w możliwie jak największym stopniu., a także oszczędności w wielu innych sektorach.Projekt Airpeak będzie także promował bezpieczeństwo podczas latania oraz niezawodność w wielu środowiskach., która od lat tworzy bardzo udane konstrukcje – ostatnią z nich jest chociażby dron Mini 2, który dzięki swoim niewielkim rozmiarom pozwala na skorzystanie z jego funkcji praktycznie każdemu.Japońska firma obiecała, iż ujawni więcej szczegółów dotyczących swoich dronów AirPeak w najbliższych miesiącach.Można więc śmiało założyć, że. Nie wiemy jeszcze, jak dokładnie zostanie wyceniona ta konstrukcja.To będzie zdecydowanie najważniejszy czynnik, który może zadecydować o jej finalnym sukcesie.Źródło: DT