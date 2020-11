Wyprzedaż OnePlus na AliExpress. Szybka dostawa i wyborne ceny!

11.11 nadchodzi.

Jeżeli regularnie odwiedzacie nasz serwis, z pewnością już wiecie, że 11 listopada na AliExpress rusza największa w roku wyprzedaż. Globalny festiwal zakupów zwany również Dniem Singla to okazja na zakup elektroniki, gadżetów i smartfonów w mocno obniżonych cenach.Smartfony marki OnePlus chwalone są zazwyczaj za dobry stosunek jakości do ceny. Od niedawna firma ma w ofercie nie tylko flagowce więc smartfony powinny zainteresować również osoby z ograniczonym budżetem. W oficjalnym sklepie marki pojawią się spore obniżki na popularne modele: OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord czy OnePlus Nord N10.Wszystkie podane ceny, godz. 9:00. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.Polujesz na taniego flagowca? Weź pod uwagę OnePlus 8 Pro, którego jedną z największych zalet jest 6.78-calowy wyświetlacz AMOLED QHD+ o rozdzielczości 3168 x 1440 i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Obudowa została uszczelniona, a smartfon zyskał certyfikat wodoszczelności IP68. Smartfon wyposażono w procesor Snapdragon 865 z obsługą 5G, do 12 GB pamięci RAM, do 256 GB miejsca na dane.

OnePlus 8T / foto. AliExpress

czyli niespełna 1350 zł! To nie koniec atrakcji bowiem cenę będzie można zbić dodatkowo jednym z kodów: OPLUSN10 (-10$%) lub OPFANS5 (-5$). Pamiętajcie też, aby wykorzystać kupony stoiska.

Już 11 listopada OnePlus 8T będzie dostępny za 499 dolarów czyli niespełna 2000 zł! To nie koniec atrakcji bowiem cenę będzie można zbić dodatkowo jednym z kodów:(-10$%) lub(-5$). Pamiętajcie też, aby wykorzystać kupony stoiska.Za wyświetlanie obrazu w OnePlus Nord odpowiada ekran o przekątnej 6,44 cala wykonany w technologii AMOLED – całość odświeża się z częstotliwością 90Hz i pracuje w rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Na przednim panelu znajdziemy także podwójny aparat do zdjęć selfie: jeden z sensorem o rozdzielczości 32 Mpix, a drugi z sensorem 8 Mpix (szeroki kąt).Pod maską swojego nowego średniaka chiński producent zaimplementował procesor Qualcomm Snapdragon 765G z dostępem do sieci 5G oraz 8 lub 12 GB RAM i 128 lub 256 GB miejsca na dane – w zależności od konfiguracji. Długie działanie ma zapewnić bateria o pojemności 4115 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 30W. OnePlus zapewnia, iż 70 procent baterii można uzupełnić w 30 minut.Na tylnej obudowie OnePlus Nord znalazło się miejsce na cztery sensory aparatu. Główny posiada 48 Mpix (z OIS), do tego można dodać obiektyw ultrawide o rozdzielczości 8 Mpix, sensor głębi o rozdzielczości 5 Mpix oraz ostatni aparat o rozdzielczości 2 Mpix z trybem makro. Na papierze wygląda to całkiem nieźle, pytanie tylko, jak będzie w rzeczywistości.Niezwykle kusząco zapowiada się telefon. Producent wyposażył go w 6,49-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. O jego wydajność dba nowy układ Snapdragon 690 z modemem 5G, który jest wspierany przez 6 GB pamięci RAM. 128 GB pamięci wewnętrznej można rozszerzyć o kolejne 512 GB za pomocą karty pamięci micro SD.OnePlus Nord N10 5G wyposażono w baterię o pojemności 4300 mAh, którą naładować można szybko dzięki technologii Warp Charge 30T. Miły dodatek stanowią głośniki stereo. Na miłośników fotografii czekają cztery tylne kamery. Moduł główny (64 Mpix), sensor 8 Mpix zespolony z obiektywem szerokokątnym oraz moduły 2 Mpix z obiektywem makro oraz do rozmywania tła. Z przodu czeka aparat z matrycą 16 Mpix do selfie.Cena OnePlus Nord N10 5G w kolorze Midnight Ice w Polsce wynosi 1499 złotych. Tymczasem 11 listopada będzie można go kupić za 233$ (ok 900 zł) z kuponami stoiska i kodem:Więcej ofert znajdziecie na stronie sklepu . Przypominamy, że promocja rusza 11 listopada.Źródło: AliExpress