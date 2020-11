Ceny iPhone 12 na świecie. Polacy płacą więcej niż Niemcy

Brazylijczycy w trudnej sytuacji.





Ceny smartfonów iPhone 12 są bardzo zróżnicowane

iPhone 12 Mini - 3599 złotych

- 3599 złotych iPhone 12 - 4199 złotych

- 4199 złotych iPhone 12 Pro - 5199 złotych

- 5199 złotych iPhone 12 Pro Max - 5699 złotych

iPhone 12 Mini - 949 dolarów

- 949 dolarów iPhone 12 - 1107 dolarów

- 1107 dolarów iPhone 12 Pro - 1371 dolarów

- 1371 dolarów iPhone 12 Pro Max - 1502 dolary





Nowe iPhone 12 Mini i iPhone 12. | Źródło: Apple

Ceny iPhone 12 Mini 64 GB na świecie

Brazylia - 1268 dolarów

- 1268 dolarów Włochy - 996 dolarów

- 996 dolarów Portugalia - 984 dolary

- 984 dolary Meksyk - 967 dolarów

- 967 dolarów Francja - 961 dolarów

- 961 dolarów Polska - 949 dolarów

- 949 dolarów Indie - 944 dolary

- 944 dolary Niemcy - 925 dolarów

- 925 dolarów Japonia - 795 dolarów

- 795 dolarów Hong Kong - 774 dolary

- 774 dolary Stany Zjednoczone - 729 dolarów



iPhone 12 Pro z akcesoriami MagSafe. | Źródło: Apple iPhone 12 Pro z akcesoriami MagSafe. | Źródło: Apple

Ceny iPhone 12 Pro Max 512 GB na świecie

Brazylia - 2535 dolarów

- 2535 dolarów Indie - 2159 dolarów

- 2159 dolarów Włochy - 1946 dolarów

- 1946 dolarów Portugalia - 1934 dolary

- 1934 dolary Francja - 1911 dolarów

- 1911 dolarów Polska - 1897 dolarów

- 1897 dolarów Niemcy - 1851 dolarów

- 1851 dolarów Meksyk - 1838 dolarów

- 1838 dolarów Japonia - 1602 dolary

- 1602 dolary Hong Kong - 1523 dolary

- 1523 dolary Stany Zjednoczone - 1399 dolarów

Polacy lubią utyskiwać na wysokie ceny elektroniki w naszym kraju. Często okazuje się jednak, że to nie ceny w Polsce są zawyżone względem innych państw świata, tylko zarobki Polaków zbyt niskie. Cyklicznie tworzone są różnego rodzaju interesujące zestawienia, w których porównuje ceny popularnych urządzeń na całym świecie. W najnowszym wzięto pod lupę smartfony iPhone 12.Najnowszy, krótki raport zawierający porównanie cen smartfonów Apple w kilku krajach na świecie, przygotował brazylijski serwis Tecnoblog. Była to odpowiedź na niemalże powszechną krytykę wysokich cen urządzeń z serii iPhone 12 w Brazylii. Jak się okazuje, brazylijskie ceny iPhone'ów są absurdalnie wysokie. Dość powiedzieć, że iPhone 12 Pro Max jest w tym kraju dwa razy droższy niż w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, różnice w cenach istnieją także pomiędzy europejskimi krajami - i to wcale nie takie małe.Smartfony iPhone 12 w podstawowych wersjach sprzedawane są w Polsce w następujących cenach:Jako że Tecnoblog przeliczył wszystkie ceny regionalne na dolary, zrobimy to samo z polskimi cenami smartfonów Apple. Dzięki temu dowiemy się, iż urządzenia z serii iPhone 12 w Polsce kosztują w swoich podstawowych wersjach równowartość:Warto zauważyć, że Technoblog porównał ceny iPhone 12 Mini w wersji 64 GB (najtańszej) oraz iPhone 12 Pro Max 512 GB (najdroższej). iPhone 12 Pro Max 512 GB wyceniono w Polsce na 7199 złotych, czyli 1897 dolarów.Polska znajduje się w tej kwestii w połowie drogi pomiędzy najniższą ceną rodem ze Stanów Zjednoczonych oraz najwyższą z Brazylii. Wypada zauważyć, że mamy tańsze iPhone'y 12 Mini 64 GB niż we Włoszech lub we Francji, jednakże droższe niż w Niemczech, skąd sprzęt często da się zamawiać do Polski z darmową wysyłką. Nie zapominajmy o zarobkach Polaków, które są nawet kilkukrotnie niższe niż na zachodzie Europy...Patrząc na ceny smartfonów iPhone 12 Pro Max 512 GB widać jak na dłoni, że Brazylijczycy muszą płacić za nie niemalże dwukrotność tego, co Amerykanie. Absurdalnie wysoka wydaje się także cena tego sprzętu w Indiach.Wspominałem już wielokrotnie w różnych publikacjach, że iPhone w Polsce stanowi pewnego rodzaju dobro luksusowe i zapewne przez długi czas ta sytuacja się nie zmieni. Ten i inne rankingi doskonale obrazują to, że w krajach lepiej rozwiniętych i zamożniejszych wydatek nań w relacji do zarobków nie jest wcale aż tak wysoki.Źródło: Tecnoblog , mat. własny