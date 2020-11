Ta wyjątkowo wysoka klawiatura to najdziwniejsze, co dziś zobaczycie

Tak ciekawa, jak niepraktyczna.





Klawiatura, jakiej nie widział świat

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Unnecessary Inventions (@unnecessaryinventions)Lis 5, 2020 o 1:37 PST

Kolejny (niestety) bezużyteczny wynalazek

Chociaż naprawdę mnóstwo wynalazków, które swego czasu ujrzały światło dzienne, to wynalazki naprawdę przydatne, powstają też takie, o które nikt nie pytał, które są jeśli nie kompletnie bezużyteczne, to niemal bezużyteczne. Jednym z takich urządzeń, które nie mają zbyt wiele sensu, jest wyjątkowa klawiatura stworzona przez prawdziwego specjalistę w dziedzinie tak zwanych „niepotrzebnych wynalazków”.Za wspomnianą wyjątkową klawiaturę odpowiada Matt Benedetto, realizujący projekt Unnecessary Inventions. W jego ramach Benedetto wydał na świat niejeden bezużyteczny wynalazek. Spośród ciekawszych można wymienić chociażby armatkę na urodzinowe świeczki, okulary pochłaniające łzy, kule łokciowe z wbudowanymi drążkami pogo czy szafkę na skarpetki.Tym razem Benedetto opracował klawiaturę, która jest niebywale wysoka. Jak wysoka? Doskonale pokazuje to poniższe zdjęcie z Instagrama. Nie wiem jak jest w Waszym przypadku, ale dotychczas mi się coś takiego nawet nie śniło.Klawiatura Matta Benedetto to klawiatura mechaniczna firmy VicTsing, której domyślne klawisze zostały zastąpione spersonalizowanymi kolorowymi klawiszami, wydrukowanymi w 3D z żywicy polimerowej. Dodatkowo urządzenie wyposażono w specjalne drążki, także wydrukowane w 3D, które stanowią swoiste przejściówki między przełącznikami mechanicznymi klawiatury a wspomnianymi klawiszami. To za ich sprawą urządzenie jest tak wysokie, bowiem każdy z nich ma aż 20 centymetrów długości.Efektem ubocznym umieszczenia klawiszy na tak wysokich drążkach jest to, że te chybocą się na wszystkie strony. Korzystanie z takiej klawiatury musi być zatem przedziwnym doświadczeniem.Omawiana klawiatura nie byłaby aż tak bezużytecznym wynalazkiem, gdyby nie fakt, że osoby decydujące się na korzystanie z komputera na stająco z reguły sięgają po specjalne, wysokie biurka do tego przeznaczone. Niemniej jednak, jest ona produktem po prostu ciekawym.Czekam z niecierpliwością na kolejne bezużyteczne wynalazki Matta Benedetto. Wygląda na to, że jego kreatywność nie zna granic.Źródło: Unnecessary Inventions, fot. tyt. Unnecessary Inventions/zrzut ekranu z YouTube