Wzmocniony smartwatch Amazfit T-Rex w kuszącej cenie

Sprzęt, który sprawdzi się w terenie.

będą aktywne od 11 listopada

Amazfit T-Rex - prawdziwy twardziel

Już w tym tygodniu będziemy mogli skorzystać z promocji, które pojawią się na AliExpress w ramach globalnego festiwalu zakupów. Na kupujących czeka m. in. wzmocniony zegarek sportowy, który powinien zainteresować osoby uprawiające sport głównie w terenie.W ramach największej w roku wyprzedaży na AliExpress będziecie mogli kupić sprzęt Amazfit w naprawdę rozsądnych cenach. Co ważne, wybrane produkty wysyłane są z lokalnych magazynów w Polsce lub Hiszpanii więc dostawa potrwa zaledwie kilka dni bez dodatkowych kosztów.Wszystkie podane ceny, godz. 9:00. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.T-REX to naprawdę pancerny sprzęt, a świadczą o tym wojskowe certyfikaty odporności (MIL-STD-810G), którymi chwali się producent. Zegarek nie zawodzi też pod względem baterii, ta pozwala na 20 dni pracy w trybie mieszanym.Miłośnicy aktywności fizycznej mogą skorzystać z 14 trybów sportowych oraz wodoodporności 5 ATM więc zegarek idealnie nadaje się do sportu na zewnątrz nawet w deszczowe dni. Ponadto, smartwatch wykorzystuje 1,3-calowy kolorowy ekran AMOLED z przydatną i lubianą funkcją Always On Display.Za pomiar aktywności odpowiada czujnik optyczny BioTracker. Nie zabrakło też 24-godzinnego pomiaru tętna, analizy snu, krokomierza czy obsługi powiadomień ze smartfona. Do dyspozycji otrzymujemy też przydatne sensory, jak akcelerometr, barometr, magnetometr i wysokościomierz barometryczny.