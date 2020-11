Szansa dla Huawei. Qualcomm ubiega się o licencję na sprzedaż procesorów

Główna siedziba firmy Qualcomm / foto. Qualcomm

Oczywiście nikt nie ma na myśli jakiejś altruistycznej potrzeby pomocy w biedzie, to po prostu ogromny i bardzo rentowny biznes z wielkimi zamówieniami na kwoty, które są warte uwagi. Steven Mollenkopf, który jest CEO firmy Qualcomm, potwierdził że koncern oficjalnie wystąpił do administracji USA o licencję na umożliwienie realizacji dostaw chipów dla Huawei. Czy uda się uzyskać zgodę? Jeszcze nie wiadomo, ale w ciągu ostatnich tygodni firmy takie jak chociażby Intel, AMD, Samsung Display i Sony otrzymały pozwolenie od rządu USA na kontynuowanie współpracy z Huawei. Wraz z Qualcomm na decyzję wśród największych graczy tej branży czeka chociażby Samsung Electonics (co nie jest zaskakujące, koncern Samsung składa się z wielu firm).