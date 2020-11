OnePlus Nord N10 5G - doskonała promocja na wydajny smartfon

Tanie urządzenie z 5G.

Globalny festiwal zakupów AliExpress (zwany wcześniej Dniem Singla 11.11) zbliża się wielkimi krokami. Akcja wystartuje już w najbliższą środę, 11 listopada. To doskonały moment na zakup elektroniki, gadżetów i smartfonów. Dziś przyjrzymy się, jakie atrakcje dla kupujących szykuje marka OnePlus.Firma przygotowała spore obniżki na popularne modele: OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord czy OnePlus Nord N10.Wszystkie podane ceny, godz. 9:00. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.Niezwykle kusząco zapowiada się telefon. Producent wyposażył go w 6,49-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. O jego wydajność dba nowy układ Snapdragon 690 z modemem 5G, który jest wspierany przez 6 GB pamięci RAM. 128 GB pamięci wewnętrznej można rozszerzyć o kolejne 512 GB za pomocą karty pamięci micro SD.OnePlus Nord N10 5G wyposażono w baterię o pojemności 4300 mAh, którą naładować można szybko dzięki technologii Warp Charge 30T. Miły dodatek stanowią głośniki stereo. Na miłośników fotografii czekają cztery tylne kamery. Moduł główny (64 Mpix), sensor 8 Mpix zespolony z obiektywem szerokokątnym oraz moduły 2 Mpix z obiektywem makro oraz do rozmywania tła. Z przodu czeka aparat z matrycą 16 Mpix do selfie.Cena OnePlus Nord N10 5G w kolorze Midnight Ice w Polsce wynosi 1499 złotych. Tymczasem 11 listopada będzie można go kupić za 233$ (ok 900 zł) z kuponami stoiska i kodem:– mocna specyfikacja i niska cena. Za wyświetlanie obrazu w smartfonie odpowiada ekran o przekątnej 6,44 cala wykonany w technologii– całość odświeża się z częstotliwościąi pracuje w rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Na przednim panelu znajdziemy także podwójny aparat do zdjęć selfie: jeden z sensorem o rozdzielczości 32 Mpix, a drugi z sensorem 8 Mpix (szeroki kąt).Pod maską swojego nowego średniaka chiński producent zaimplementował procesorz dostępem do sieci 5G oraz 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Długie działanie ma zapewnić bateria o pojemności 4115 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 30W. OnePlus zapewnia, iż 70 procent baterii można uzupełnić w 30 minut.