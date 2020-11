Promocja na Amazfit Band 5. To ulepszona wersja Xiaomi Mi Band 5

Niewielka opaska napakowana funkcjami.

Amazfit Band 5 - mnóstwo funkcji w małej opasce

Mi Band 5 to prawdopodobnie najpopularniejsza opaska sportowa w tym roku. Sprzęt Xiaomi sprzedaje się znakomicie, jednak nie każdy wie, że marka Amazfit posiada niemal bliźniacze urządzenie, ale z lepszymi funkcjami. Warto też przypomnieć, że to właśnie marka Amazfit produkuje opaski dla Xiaomi więc w praktyce mamy do czynienia z produktem od tego samego dostawcy.W ramach największej w roku wyprzedaży na AliExpress będziecie mogli kupić sprzęt Amazfit w naprawdę rozsądnych cenach. Co ważne, wybrane produkty wysyłane są z lokalnych magazynów w Polsce lub Hiszpanii więc dostawa potrwa zaledwie kilka dni bez dodatkowych kosztów.Wszystkie podane ceny, godz. 9:00. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.Na początek rozwiejemy wątpliwości - Amazfit Band 5 posiada menu w języku polskim. Amazfit Band 5 bardzo przypomina opaskę Xiaomi Mi Band 5. I nie ma w tym nic dziwnego – to w zasadzie taka sama konstrukcja. Jedyne różnice to dodana obsługa asystenta głosowego Alexa i funkcja pulsoksymetru, dzięki której opaska zyskała możliwość mierzenia natężenia tlenu we krwi.Dodatkowo opaska wyposażona została w obsługę asystenta głosowego Alexa oraz oczywiście wbudowany mikrofon. Poza tym Amazfit Band 5 nie różni się od swojego brata z portfolio xiaomi. Dalej mamy do czynienia z ekranem AMOLED 1,1 cala o rozdzielczości 126 x 294 pikseli, funkcją powiadomień i asystenta sportowego z 11 trybami. Opaska potrafi ponadto monitorować jakość snu, miesiączkę czy poziom stresu. Ponadto w oprogramowaniu znajdziemy ćwiczenia oddechowe i możliwość sterowania muzyką odtwarzaną na smartfonie.Amazfit Band 5, podobnie jak wymieniony Mi Band, zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 125 mAh. Ma wystarczyć na 15 dni pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę. Oczywiście sprzęt jest wodoodporny do 5 ATM.Już 11 listopada będziecie mogli kupić Amazfit Band 5 za około 36 dolarów (137 zł) odbierając kupony stoiska i wpisując kod podczas finalizacji zamówienia:Oczywiście to nie koniec atrakcji. W obniżonych cenach będą dostępne również inne zegarki Amazfit.– wzmocniony, inteligentny zegarek z bardzo długą żywotnością baterii za 109.99$ (ok. 435 zł) - smartwatch stylizowany na zegarek elektroniczny z lat 90. Idealny dla miłośników stylu retro. Cena? 33.99$ (ok. 135 zł) w stalowej kopercie z ceramicznym pierścieniem i odpornym na zarysowania szkłem Gorilla Glass 3 za 103.99$ czyli około 412 zł - kultowy inteligentny zegarek z prostokątną tarczą i wieloma przydatnymi funkcjami smart. Dostępny w różnych kolorach. Cena? 103.99 dolarów (ok. 412 zł) Pozostałe promocje znajdziecie na stronie sklepu Amazfit na AliExpress Źródło: AliExpress