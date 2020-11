Poznailśmy wydajność procesora Apple. Konkurencja nie ma szans

Na kilka dni przed premierą.





Apple Sillicon – jak wydajny będzie nowy procesor?





fot. Glen Alejandro - Unsplash

Już 13 listopada podczas specjalnego wydarzenia Apple zaprezentuje swój autorski procesor,. Zaledwie na kilka dni przed jego oficjalnym ujawnieniem poznaliśmy wyniki benchmarków zdradzające wydajność układu amerykańskiego producenta. Już teraz wiadomo, że jest na co czekać. W większości przypadków konkurencja po prostu nie ma szans.Rzekomezdradzają, iż sam układ będzie pracował z taktowaniem na poziomie 1,8 GHz i będzie w stanie przyspieszyć maksymalnie do 3,10 GHz. Oznacza to, iż jest to pierwszy w historii procesor Apple, który osiągnął taktowanie przekraczające częstotliwość 3 GHz. Ośmiordzeniowy procesor amerykańskiego producenta będzie także korzystał z 8 GB pamięci RAM dołączonych do samego układu.Test wydajności jednego rdzenia dla Apple A14X pokazał wynik na poziomie– dla porównania, układ A12Z otrzymał 1118 punktów. Apple Bionic A14 zdobył z kolei 1583 punkty. Amerykański gigant jest jednak znany z tego, że w pracy jednego rdzenia radzi sobie bardzo dobrze.Wielordzeniowy test porównawczy wskazał, iż Apple A14X uzyskał wynik na poziomie. Układ A12Z zdobył 4657 punktów, a Apple A14 Bionic 4198 punktów. To kolosalna różnica. Qualcomm Snapdragon 865 Plus nie osiąga w tym przypadku nawet połowy wydajności nowego procesora Apple.Wydajność nowego procesora Apple Sillicon jest niepodważalna – dla porównania, procesor Intel Core i9 znajdujący się w 16-calowym MacBooku Pro osiąga 1096 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 6869 punktów w teście wielordzeniowym.Wygląda więc na to, że Amerykanie nie stracą nic po odrzuceniu układów Intela. Dodatkowo, procesorŹródło: AppleInsider / fot. Willian Justen de Vasconcellos - Unsplash