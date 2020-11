AMD Ryzen 9 5950X z rekordem podkręcania. 6362 MHz na wszystkich rdzeniach

Niezwykły rezultat.





AMD Ryzen 9 5950X podkręcony do ponad 6 GHz

Nowe procesory AMD Ryzen 5000 odnoszą sukces za sukcesem. Pierwsze recenzje pokazały, że są to udane konstrukcje, które nie tylko kuszą znacznie niższymi od procesorów marki Intel cenami, ale także wyższą wydajnością. Dość powiedzieć, że najtańszy AMD Ryzen 5 5600X (ok. 1499 złotych) przewyższa mocą obliczeniową Intel Core i9-10900K (2499 złotych) w dosłownie każdej grze. Ba, AMD Ryzen 7 5800X "wyciąga" ponad 700 klatek na sekundę w CS:GO ! Teraz okazuje się, że w układach tych drzemie spory potencjał OC.Najlepszy z przedstawicieli nowozaprezentowanych procesorów to AMD Ryzen 9 5950X, który w wielu sklepach wyprzedał się praktycznie na pniu. Przewyższa on swoją mocą obliczeniową konkurencyjny układ Intel Core i9-10900K zarówno w grach, jak i zastosowaniach profesjonalnych - tak jeśli chodzi o wydajność pojedynczego rdzenia, jak i wydajność wielordzeniową. To właśnie nad nim "pastwił się" znany overclocker HiCookie.HiCookie podkręcił procesor AMD Ryzen 9 5950X do imponującego poziomu 6,362 GHz na wszystkich 16 rdzeniach (!) przy wykorzystaniu ciekłego azotu. Udało mu się to osiągnąć na płycie głównej Gigabyte X570 Aorus Master i przy wykorzystaniu 16 GB pamięci DDR4 od firmy Corsair.