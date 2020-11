Tak widownia reagowała na pokaz obsługi iPhone w 2007 roku (wideo)

Dobrze sie go ogląda z perspektywy lat.





Pokaz iPhone w 2007 roku był niezwykłym wydarzeniem

Premiera iPhone z 2007 roku - zapis wydarzenia

W 2007 roku działo się całkiem sporo. Netflix uruchomił swój serwis streamingowy, robot Asimo od Hondy wykonał swój słynny taniec, a Polacy dowiedzieli się, że w 2012 roku wspólnie z Ukrainą zorganizują piłkarskie Mistrzostwa Europy. Największe nastąpiło z końcem czerwca. To właśnie 29 czerwca 2007 roku Apple zaprezentowało swojego pierwszego iPhone'a. iPhone, znany nieoficjalnie także pod nazwą iPhone 2G, na zawsze odmienił rynek telefoniczny.Steve Jobs w charakterystycznym dla siebie stylu zachwalał na pokazie kolejne ciekawe funkcje nowego gadżetu Apple. Widzowie byli oczywiście w największym stopniu zainteresowani nowatorskim podejściem do obsługi inteligentnego telefonu. iPhone wyposażony był w 3,5-calowy ekran o rozdzielczości 320x480 pikseli, który obsługiwał wielodotyk. Prezentacja możliwości tej technologii wywoływała niemały podziw z uczestników pokazu. Ludzkość była raczej zmęczona średnio udanymi ekranami oporowymi i panel pojemnościowy od Apple był wyczekiwaną rewolucją.Na tej samej konferencji Jobs postanowił zamówić sobie kawę ze Starbucksa na konferencję - wszystko z poziomu wbudowanej przeglądarki internetowej, która wyświetliła numer telefonu do lokalu w aplikacji Mapy.Czym jeszcze próbowano zaskoczyć widownie? Niemałe wrażenie robiła na przykład funkcja sprawdzenia notowań giełdowych.Jeśli chcecie cofnąć się w czasie i obejrzeć cały event Apple z czerwca 2007 roku, to proszę. Znajdziecie go poniżej.Założę się, że wielu z Was zapewne uśmiechało się szeroko oglądając zapis historycznego wydarzenia. Od momentu premiery iPhone minęło zaledwie 13 lat, a patrząc na powyższe materiały trudno nie odnieść wrażenia, jakoby było czymś niebywale odległym prawda?Czy pamiętacie jeszcze klasyczne telefony? Pisanie jedną ręką SMS-ów pod ławką w szkole? A może jesteście już zbyt młodzi, aby je pamiętać?Źródło: mat. własny