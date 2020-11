Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition kusi i odstrasza zarazem

Myszka ze świata Cyberpunk 2077.





Myszka Razer Cyberpunk Edition

Przy okazji: nowa podkładka i etui na iPhone 12

Miejmy nadzieję, że pochodzące sprzed ponad tygodnia wiadomości o opóźnieniu premiery Cyberpunk 2077 były ostatnimi negatywnymi informacjami na temat superprodukcji polskiego studia CD Projekt RED. W oczekiwaniu na debiut tej wybornie zapowiadającej się produkcji obserwujemy coraz to liczniejsze prezentacje nawiązującego do niej sprzętu dla graczy. Firma Razer pokazała dziś na przykład doprawdy świetnie wyglądającą myszkę. Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition ma jednak poważną wadę.Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition to limitowana wersja oburęcznego gryzonia Viper Ultimate, wyposażona w sensor optyczny Razer Focus + o rozdzielczości aż 20000 DPI. Myszka bezprzewodowa sprzedawana jest w zestawie wraz ze stacją ładującą Razer Chroma Mouse. Znany producent akcesoriów dla graczy chwali się optycznymi przełącznikami Razer drugiej generacji zapewniającymi czas reakcji na poziomie 0,2 milisekund. To nie koniec zalet.Nowa myszka marki Razer waży zaledwie 74 gramy, co czyni z niej doskonałą propozycję dla dynamicznych FPSów. Dopełnieniem pozytywnego obrazu całości jest obudowa w żółtym kolorze, kojarzącym się jednoznacznie z banerami promującymi polskiego Cyberpunka 2077.Złe wieści z tytułu niniejszego wpisu to cena. Myszka Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition kosztuje w sklepie Razera aż 179,99 euro, czyli ok. 810 złotych. Absurdalna cena, nawet jak na mysz z wysokiej półki.Równolegle, Razer zaprezentował podkładkę pod myszki Razer Gigantus V2 oraz etui na smartfony o nazwie Razer Arctech Pro. Oba projekty są rzecz jasna inspirowane grą Cyberpunk 2077. Znajdziecie je już teraz w Razer Customs Źródło: Razer