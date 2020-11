700 FPS w CS:GO. AMD Ryzen 7 5800X to prawdziwa bestia

Recenzje AMD Ryzen 5000 już w sieci.





AMD Ryzen 5000 deklasuje procesory Intela

AMD to po prostu lepszy wybór

Embargo na testy procesorów AMD Ryzen 5000 zostało zdjęte. W sieci zaroiło się od recenzji najnowszych procesorów AMD Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X i Ryzen 9 5950X. Wszystkie są w zasadzie jednomyślne: AMD detronizuje firmę Intel na każdym możliwym polu - zarówno w grach, jak i zastosowaniach profesjonalnych. Dość powiedzieć, że najtańszy i wyceniony na ok. 1499 złotych AMD Ryzen 5 5600X dorównuje mocą obliczeniową lub przewyższa o 1000 złotych droższy układ Intel Core i9-10900K.Niezwykle ciekawy materiał wideo na temat nowych procesorów opublikował niezawodny Linus Sebastian, prowadzący kanał Linus Tech Tips w serwisie YouTube. Zestawił on najnowsze procesory AMD zarówno z wciąż popularnymi układami Ryzen 3000, jak i konkurencyjnymi CPU marki Intel. Nowa generacja przynosi kolosalny wzrost wydajności względem poprzedników, ale co najważniejsze przewyższa rozwiązania Intela, niezależnie od doboru testów. Należy przy tym uwzględnić fakt, że propozycje AMD są znacznie tańsze.O ciekawy test pokusił się kanał Actina, gdzie AMD Ryzen 7 5800X przetestowany został w CS:GO w rozdzielczości 720p, 960p i 1080p. Dla procesora problemem nie było przekroczenie granicy 700 klatek na sekundę. Jeśli zerkniecie na wcześniejszy od film Linus Tech Tips i przeanalizujecie go dokładnie, to zobaczycie, że na fenomenalne rezultaty w CS i innych grach zwrócił uwagę także Linus Sebastian.Chcecie obejrzeć inne testy potwierdzające dominację AMD? Zerknijcie choćby na dwa poniższe.Niezależnie od tego, czy kochacie Intela, czy jesteście fanami AMD, musicie przyznać, że AMD dokonało czegoś, co jeszcze kilka lat temu niektórym wydawało się niemożliwe. Udziały rynkowe AMD są największe od 13 lat i nie dzieje się tak bez przyczyny. Procesory AMD Ryzen 3000 dla wielu okazały się korzystną alternatywą dla układów Intela. W przypadku AMD Ryzen 5000 sytuacja będzie wyglądać podobnie - dlaczego ktoś miałby przepłacać za droższe i mniej wydajne rozwiązanie?Źródło: YouTube