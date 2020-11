PlayStation 5 bez możliwości obsługi drugiego dysku SSD na premierę

Na tę opcję trzeba poczekać dłużej.





W tym tygodniu producenci obydwu konsol najnowszej generacji, Sony i Microsoft, zostali porządnie skrytykowani. To w związku z ilością miejsca, jaką ich nadchodzące urządzenia mają oferować do instalacji gier. Jak się okazało, chociaż PlayStation ma zawierać dysk o pojemności 825 GB, dla użytkownika będzie dostępne z tego raptem 667 GB. Xbox Series X spośród swojego 1TB udostępni graczom 802 GB na gry, natomiast już Xbox Series S zaledwie… 356 z 512 GB . Rzecz jasna, każda z tych konsol ma na swój sposób pozwolić na rozszerzenie pamięci, a więc chętni z większą liczbą gotówki mogliby zaraz po ich premierze po takie rozwiązanie sięgnąć. Teraz wyszło jednak na jaw, że osoby planujące zakup PlayStation 5 na razie mogą się z tym pomysłem pożegnać, a przynajmniej w przypadku pamięci SSD.Pierwsze wzmianki o tym, że slot pozwalający na wyposażenie PlayStation 5 nie będzie działał na premierę, pojawiły się już podczas prezentacji, w której Mark Cerny szczegółowo omówił konsolę od strony technicznej, a która miała miejsce w marcu. Jako że od tamtej pory Sony tego tematu nie poruszało, serwis The Verge postanowił się o niego po prostu dopytać. Niestety, z odpowiedzi firmy jasno wynika, że na omawianą funkcję trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.Rzecz jasna, konsole, które trafią do konsumentów w dniu premiery będą wyposażone we wspomniany slot na dyski SSD. Slot ten początkowo będzie jednak wyłączony od strony oprogramowania – dopóki Sony nie sprawdzi, które dyski SSD są z PlayStation 5 kompatybilne. Tymczasem, z informacji otrzymanych dotychczas od producentów dysków wynika, że testy takich dysków jeszcze się nie rozpoczęły.Myślę, że śmiało można powiedzieć, iż niezbyt duża liczba dysków SSD będzie z PlayStation 5 kompatybilna. Konsola ta wymaga dysku z interfejsem PCIe czwartej generacji, o przepustowości na poziomie co najmniej 5,5 GB/s i z niezbyt dużym radiatorem. Dysk ze zbyt wielkim radiatorem się w konsoli po prostu nie zmieści.Na szczęście, po zakupie PlayStation 5 użytkownicy będą mogli podłączyć do niego zewnętrzny dysk SSD lub HDD, chociaż nie będzie on tak szybki jak dyski, dla których przeznaczony jest omówiony slot konsoli. Na dodatek, zewnętrzny dysk będzie obsługiwał tylko gry z PS4. Tak czy siak, w domyślnym dysku urządzenia będzie musiało znaleźć się kilka naprawdę dużych gier, zanim wolne miejsce się zapełni. Cóż, jest on dwa razy pojemniejszy niż dysk Xbox Series S. Zatem, ze względu na niedziałający slot na dodatkowy dysk SSD nie powinniśmy panikować.Co istotne, konsola PlayStation 5 trafiła już do naszej redakcji. Więcej na jej temat dowiecie się tutaj: Testujemy PlayStation 5! Unboxing i pierwsze wrażenia Źródło: The Verge , fot. tyt. Sony