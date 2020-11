AMD mocniej podgryza Intela. Najlepsze udziały CPU od wielu lat, a wręcz rekordy

Tableta z wynikami z ostatniego kwartału AMD dla CPU x86 / foto. AMD na bazie danych Mercury Research

Raport opublikowany przez firmę Mercury Research mówi o rynku procesorów x86 (czyli w zasadzie dla obecnych czasów x86_64) i przedstawia wyniki z trzeciego kwartału 2020 roku. Coraz wyższa jakość i konkurencyjność układów AMD przełożyła się na kilkuprocentowe wzrosty, a tendencja utrzymuje się już od kilku lat. Jak można przeczytać w komunikacie prasowym "Ogólny udział AMD w rynku procesorów x86 wzrósł o 4,1 i 6,3 punktów procentowych w porównaniu do odpowiednio poprzedniego kwartału i roku. Obecnie jest to poziom 22,4 proc., czyli najwyższy wynik od 4 kwartału 2007!"Koncern bardzo dobrze poradził sobie też konkretnie w desktopach. 20,1 proc., to więcej o 0,3 i 5,5 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału i roku. Jednocześnie jest to najlepszy wynik od 4 kwartału 2013 roku. Jeżeli chodzi o systemy klienckie na bazie x86, to AMD ma w swoich rękach 20,2 proc., a wcześniejsze wyniki były gorsze o 0,5 i 4,3 proc. W tym wypadku mowa o najwyższej popularności od 2 kwartału 2011 roku.