Ładny smartwatch idealny dla kobiet. Huawei Watch Fit solidnie przeceniony

Huawei Watch Fit - tani i bogaty w funkcje zegarek

Szukasz inteligentnego zegarka, który będzie idealnie leżał na kobiecej dłoni? Sprawdź nadchodzącą promocję w ramach globalnego festiwalu zakupów na AliExpress.Festiwal Zakupów 11.11 rozpocznie się na platformie AliExpress 11 listopada o godzinie 9:00 i potrwa do 13 listopada do godziny 9:00. Cały asortyment będzie objęty rabatem w wysokości nawet do 70 proc.wszystkie podane ceny będą aktywne. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.Obudowa Watch Fit występuje w trzech kolorach – Sakura Pink, Graphite Black oraz Mint Green. Zadbano tutaj o matowe wykończenie, co dodaje całej konstrukcji nieco elegancji. Smartwatch oferuje… 96 trybów ćwiczeń. Składa się na to 11 trybów sportowych (bieganie, pływanie, jazda na rowerze itd.) oraz 85 niestandardowych treningów. Oprócz tego można skorzystać z 12 rodzajów animowanych treningów (rozciąganie całego ciała czy szybkiego rozprostowania kości w pracy). Do wyboru, do koloru.Zegarek został wyposażony w 1,64-calowy wyświetlacz AMOLED (280 x 456) o prostokątnym kształcie, co nie wszystkim się może podobać. Co ciekawe, urządzenie obsługuje sześć zupełnie nowych tarcz Always On Display. W propozycji od Huawei znalazł się także czujnik GPS, żyroskop, akcelerometr, optyczny czujnik tętna, czujnik światła otoczenia oraz czujnik pojemnościowy.Co zaś tyczy się funkcji zdrowotnych, to Watch Fit wyposażony został w opcję 24-godzinnego monitorowanie tętna TruSeen 4.0, czujnik nasycenia krwi tlenem Sp02, możliwość śledzenia cyklu miesiączkowego, ulepszony system pomiaru snu oraz stresu.Już 11 listopada na AliExpress będziecie mieli okazję kupić Watch Fit w niespotykanej cenie: 76,50$ (ok. 295 zł) . Pamiętajcie aby podczas finalizacji zamówienia podać kod zniżkowyluboraz wykorzystać kupony stoiska.