Apple AirPods 3 nadchodzą. Mają być podobne do najdroższego modelu

Apple AirPods 3 bardziej kompaktowe?

Jakbym gdzieś to już widział... / foto: 52audio

Powyższa grafika to najpewniej ściema. / foto: 52audio





Wygląda na to, że Apple planuje nieco odświeżyć ofertę swoich słuchawek. Według doniesień niedługo na rynku pojawi się nowy model AirPodsów. Prawdopodobnie chodzi o AirPods 3.Według plotek tak. Apple ma przede wszystkim zmienić projekt wizualny. Słuchawki prawdopodobnie zostaną skrócone i upodobnią się wizualnie do Airpodsów Pro, chociaż dalej będą w pełni plastikowe - na grafikach nie znajdziemy silikonowych tulejek uszczelniających kanał słuchowy.Jeśli chodzi o stronę sprzętową, to AirPods 3 mają zostać wyposażone w czip H1, podobnie jak poprzednik. Oczywistą byłaby obsługa asystenta Siri. Nie ma pewności co do aktywnej redukcji szumów. Na więcej detali trzeba jeszcze poczekać.Źródło dostarcza też zdjęcie roentgenowskie pokazujące porównanie AirPodsów Pro i domniemanych AirPodsów 3 generacji. Wygląda jednak mało wiarygodnie - wyglądają w zasadzie identycznie, a jedyna różnica to zmniejszenie i optyczne "ściśnięcie", przez co domniemane AirPods 3 prezentują się bardziej kompaktowo.Co ciekawe, nowe słuchawki Apple mogą też zadebiutować jako AirPods Small albo AirPods Pro Lite.