Black Week w MediaMarkt. Sklep zaskakuje promocjami

Przegląd najlepszych okazji.

Smartfony i komputery i nie tylko

Dziś ruszył Black Week w MediaMarkt, a wyprzedaż potrwa do 10 listopada. Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z walką z koronawirusem sprzedaż przenosi się do Internetu. W sklepie online MediaMarkt znajdziemy sporo promocji na produkty z kategorii: smartfony, sprzęt komputerowy, RTV i AGD, telewizory i foto. Postanowiliśmy przejrzeć ofertę i wybrać najlepsze okazje.Warto zainteresować się smartfonem. To urządzenie dysponujące 6,4-calowym ekranem OLED o proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości 2340x1080 pikseli. Panel chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 3. Notcha w górnej części zastąpiło wcięcie w kształcie kropli wody. Obudowa jest odporna jedynie na zachlapania dzięki powłoce P2i.O wydajność telefonu dba 8-rdzeniowy układ Snapdragon 675 oraz 4 GB pamięci RAM. Na swoje dane użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci (sporo!), którą może zwiększyć dzięki karcie micro SD. Użytkownicy Motoroli One Zoom mogą liczyć na pełny zestaw nowoczesnych modułów zapewniających łączność. Jest więc NFC, Bluetooth 5.0, dwuzakresowe Wi-Fi, USB Typu C, złącze słuchawkowe, a także GNS z GPS, A-GPS, Glonass i Galileo.