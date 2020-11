Powerbank Pikachu od Xiaomi to najsłodsze, co dziś zobaczycie

Urocze urządzenie.





Niezwykle estetyczny powerbank

Źródło: Xiaomi (via Gizmochina)

Xiaomi znane jest z wielu rodzajów urządzeń. Do tego grona należą także wysokiej jakości Powerbank, które często są oferowane w niezwykle przystępnej cenie. A co gdyby do tego doszło niezwykle urocze wzornictwo?Mi Power Bank 3 o pojemności 10000 mAh możemy kupić w kilku kolorystycznych wariantach – białym, czarnym, szarym. Brzmi trochę ponuro, co nie? Xiaomi chyba jest tego samego zdania, bo postanowiło wyprodukować właśnie (we współpracy z Baoke Dream) żółtą wersję powerbanka.Jest on o tyle wyjątkowy, że. Oczywiście wnętrze akcesorium pozostaje bez zmian – nadal mamy do czynienia z pojemnością 10000 mAh, obsługą szybkiego ładowania 18W oraz dwuportowym wejściem i wyjściem (micro-USB oraz USB typu C).Wszystko niestety ma dwie strony medalu.Nie ma raczej szansy na jego polski debiut (oprócz ewentualnego sprowadzania), lecz kto wie – wszystko jest możliwe. Powerbank został wyceniony na około 15 dolarów.W Polsce Mi Power Bank 3 możemy kupić bezproblemowo zaw oficjalnej dystrybucji. Warto się tym modelem zainteresować – naklejkę Pikachu zawsze można dokupić…!Źródło: Xiaomi (via Gizmochina