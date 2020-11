Xiaomi przygotowuje średniaka, który zaskoczy specyfikacją

Co najmniej w dwóch aspektach.





Xiaomi przygotowuje zaskakującego średniaka





fot. Xiaomi

Nowe przecieki, które pojawiły się w chińskiej sieci społecznościowej Weibo zdradzają, iż Xiaomi może przygotowywać smartfona ze średniej półki, który zapewne stanie się hitem. Chińska firma postawi na mniejszą cenę, ale przy zachowaniu co najmniej dwóch istotnych komponentów, które przyciągną klientów.Według serwisu Android Central, nowe urządzenie Xiaomi zostanie zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu wraz z dwoma innymi smartfonami z serii Redmi Note 9. Bazując na przeciekach, smartfon chińskiego producenta ma zostać wyposażony w wyświetlacz o przekątnejZa jego ochronę będzie odpowiadać. Cała konstrukcja będzie także w stanie odświeżać się z częstotliwością 120Hz i co ciekawe, plotki mówią o możliwości automatycznego dostosowania odświeżania, w celu zachowania energooszczędności.Oprócz tego, na pokładzie opisywanego sprzętu ma znaleźć się także zupełnie. Wspomniany sensor został zaprezentowany przez koreańską firmę we wrześniu bieżącego roku, tak więc sama technologia jest faktycznie świeża.Za długie działanie na jednym ładowaniu ma odpowiadać, która będzie wspierała takżeObecniePozostaje mieć nadzieje, że nowy średniak Xiaomi nie zostanie ograniczony tylko i wyłącznie do rynku chińskiego i będzie można go także dostać na rynku międzynarodowym.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko cierpliwie czekać. Premiera może odbyć się faktycznie już lada moment.Źródło: PhoneArena / fot. instalki.pl