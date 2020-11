Najtańszy smartfon z 5G i coś ze świetną baterią. Oto Moto G 5G i Moto G9 Power

Nowości Motorola.





Motorola wprowadza do Polski dwa niezwykle interesujące smartfony. Mowa o najtańszym smartfonie z obsługą 5G, czyli Moto G 5G oraz urządzeniu, które powinno zaskakiwać bardzo długim czasem działania na baterii - Moto G9 Power. Ceny obu telefonów bez cienia wątpliwości można określić mianem przystępnych.Motorola udowadnia, że ceny urządzeń obsługujących łączność w nowym standardzie nieustannie spadają. Wyceniona naMoto G 5G wykorzystuje wyświetlacz MaxVision o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1080x2040 pikseli. Warto zwrócić uwagę na proporcje 20:9 i wsparcie dla HDR10.O wydajność telefonu dba jeden z najnowszych procesorów Qualcomm Snapdraon 750G, wspierany przez 4 lub 6 GB RAMu. Użytkownik na pliki otrzyma 64 lub 128 GB przestrzeni na dane, którą będzie mógł zwiększyć za sprawą karty micro SD o pojemności do 1 TB.Motorola wyposażyła swój tani smartfon z 5G w przednią kamerkę 16 Mpix (realnie 4 Mpix) oraz potrójny aparat główny. Składają się nań moduły:Sprzęt o wymiarach 166.1 x 76.1 x 9.9 mm jest dość ciężki i waży ok. 212 gramów. Zasilany jest przez baterię o pojemności 5000 mAh, którą da się ładować z mocą 20 W - odpowiednią ładowarkę producent umieścił w zestawie. Całość zamknięto w obudowie z certyfikacją IP52, czyli odpornej na zachlapania.Jeśli poszukujecie smartfona, który zapewni możliwie jak najdłuższy czas działania bez konieczności doładowywania jego baterii, to Moto G9 Power powinien zwrócić Waszą uwagę. Seria ta od lat słynie z imponujących wyników w tej kwestii.Wyceniona naMoto G9 Power oferuje 6,8-calowy ekran MaxVision o rozdzielczości 1080x2040 pikseli. Mocy obliczeniowej smartfonowi dostarcza układ Snapdragon 662, wspierany przez 4 GB pamięci RAM. Użytkownik na dane otrzymuje 128 GB przestrzeni, którą da się rozszerzyć o maksymalnie 512 GB za pośrednictwem kary pamięci micro SD.Pod ekranem umieszczono aparat 16 Mpix (f/2.2), a na tylnej wysepce widnieją trzy kamerki:Urządzenie o wymiarach 172.14 x 76.79 x 9.66 i wadze 221 gramów zasilane jest baterią o pojemności aż 6000 mAh. Da się ją ładować z mocą 20 W dzięki dołączonej w zestawie ładowarce TurboPower.Moto G 5G sprzedawana będzie w sieci Plus. Moto G9 Power będzie dostępna powszechnie na stronie motorola.com/pl, u operatorów Orange i Play oraz popularnych sklepach z elektroniką.Źródło: Motorola