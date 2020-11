Konkurs i promocja MSI. Wartościowe nagrody nie tylko dla graczy

Coś dla fanów dobrego sprzętu.

Kup desktopa od MSI i weź udział w Klawomanii

MAG Codex 5

MAG META 5

MPG Trident 3 10th

MAG Infinite S 10th

MSI GK30 Combo może być Twój, za darmo

Jaką płytę główną wybrać? Sprawdź ofertę MSI

Kup płytę MSI i weź udział w konkursie Błysk Ledów

MSI B550 Tomahawk

MSI B550M Mortar

MSI B450 A-pro

MSI B450 Gaming Plus

MSI B450 Tomahawk

MSI B460 Tomahawk

MSI Z490 A-Pro

MSI Z490 Gaming Plus

MSI Z490 Tomahawk

Artykuł powstał przy współpracy z marką MSI.

to jeden z najwydajniejszych desktopów w ofercie MSI. Sprzęt daje możliwość komfortowej zabawy w Full HD oraz wyższych rozdzielczościach za sprawą procesorów Intel 10. generacji, kart graficznych do MSI GeForce RTX 2070 SUPER oraz nawet 64 GB pamięci RAM. Gry wczytają się szybko za sprawą szybkiego dysku SSD M.2, a użytkownik z łatwością spersonalizuje swój sprzęt tak za pomocą opcjonalnych paneli bocznych (np. ze szkła hartowanego), jak i systemu podświetlenia Mystic Light RGB LED. Ogromny atut to możliwość łatwej rozbudowy i modernizacji PCta, którą MSI zapewnia w wielu swoich komputerach.to sprzęt dla entuzjastów rozwiązań od AMD. O jego moc obliczeniową dbają cenione układy AMD Ryzen 5 3600 lub AMD Ryzen 7 3700X, wspierane przez GPU MSI GeForce RTX 2070, GTX 1660 SUPER lub GTX 1650 SUPER i do 16 GB RAMu. Gracze mogą liczyć na niezłą kartę dźwiękową z systemem dźwięku przestrzennego 7.1, port USB 3.2 Gen2, szybki napęd SSD i możliwość łatwego ulepszania komputera. Jedną z wizytówek MSI jest podświetlenie Mystic Light, które i tutaj da się personalizować.MAG Meta 5 - efektowny i wydajny. | Źródło: MSIto gratka dla osób szukających kompaktowego komputera oferującego dobry stosunek wydajności do ceny. 10-litrowa obudowa skrywa w sobie procesory Intel Core 10. generacji, układy graficzne z NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER na czele i do 64 GB RAMu. Za odprowadzanie ciepła odpowiada tu cichy system Silent Storm Cooling, mający stanowić gwarancję braku throttlingu. Uwagę zwraca świetny dobór podzespołów - z dobrej klasy zasilaczem na czele (certyfikat 80 Plus Bronze). Obudowa wykorzystuje system oświetlenia Mystic Light z 16,8 mln kolorów do wyboru.to komputer zamknięty w obudowie o objętości zaledwie 4,72 litra, przypominającej konsolę do gier. Najmniejszy gamingowy desktop od MSI korzysta z procesorów do Intel Core i7-10700, karty graficznej do GeForce RTX 2060 SUPER i nawet 16 GB pamięci RAM. Taki zestaw wystarczy do grania w rozdzielczości Full HD lub 1440p i najwyższych detalach. O niskie temperatury wewnątrz obudowy dba system chłodzenia Silent Storm Cooling 2 oraz oddzielne komory na procesor i kartę graficzna. Nie zabrakło efektownego podświetlenia i możliwości ustawienia obudowy w pionie lub poziomie.MPG Trident 3 10th - wydajny desktop w rozmiarze konsoli. | Źródło: MSIW ramach promocji o nazwie Klawomania nabywcy gamingowych desktopów MSI MAG i MSI MPG otrzymają bezpłatny zestaw MSI GK30 Combo o wartości 249 złotych. W jego skład wchodzą wodoodporna klawiatura MSI Vigor GK30 z innowacyjnymi przełącznikami Plunger Switches i podświetleniem RGB oraz odporna na zachlapania myszka MSI Clutch GM11 z przełącznikami OMRON i cenionym wśród graczy sensorem optycznym Pixart PMW3325.Aby skorzystać z promocji, należy w terminie 12.10.2020 - 08.11.2020 zakupić u jednego z partnerów promocji (Neonet, Media Expert, RTV Euro AGD) jeden z produktów MSI objętych promocją:Następnie, zeskanowany dowód zakupu (lub jego zdjęcie), wraz ze swoimi danymi, trzeba przesłać do MSI za pomocą specjalnego formularza, dostępnego pod tym adresem Zestaw. | Źródło: MSIPodstawą każdego wydajnego i sprawnie działającego komputera gamingowego jest odpowiednia płyta główna. Firma MSI ma w swojej ofercie wiele produktów, które wyróżniają się sprawnością wykonania, nowatorskimi technologiami oraz przykuwającym spojrzenia designem. Bez względu na to, czy swój wymarzony sprzęt skompletujesz w oparciu o platformę od AMD czy Intel, MSI ma coś dla Ciebie.Płyta główna dla procesora Intel 10. generacji? MSI na ten rok przygotowało propozycje z flagowej serii MEG, średniopółkowej MPG oraz kuszącej atrakcyjnymi cenami MAG z chipsetami Z490. Ich cechą wspólną jest usprawnione przewodnictwo cieplne i co najmniej bardzo dobre możliwości overclockingu, gwarantowane dzięki zastosowaniu wielowarstwowych płytek drukowanych PCB z 6-10 warstwami laminatu. Wszystkie płyty wyposażono w ulepszony system chłodzenia i ochrony dysków SSD o nazwie M.2 Shield Frozr, adresowalne podświetlenie LED RGB z systemem EZ LED, a także nowoczesne rozwiązania pokroju 2.5G Ethernet LAN i w niektórych przypadkach Wi-Fi 6.to przykład godnej uwagi płyty z Socket 1200, przeznaczonej dla osób wymagających. Dla osób planujących podkręcanie procesora ważnym atutem będą niskie temperatury sekcji zasilania, układ VRM 12+1+1 oraz oczywiście wysoki potencjał OC. Płyta ceniona jest za dobrą jakość zintegrowanego układu audio i stabilne działanie pod dużym obciążeniem. Dodatkowymi zaletami są atrakcyjny wygląd i podświetlenie LED.Lubisz podkręcać? Sprawdź płytę główną MSI Z490 Tomahawk. | Źródło: MSIOsoby szukające niedrogiej płyty pod socket 1200, powinny zerknąć na propozycje z chipsetem B460, na przykład. Pozwala ona na podkręcanie procesorów z serii "K" i chwalona jest za wydajne chłodzenie, pokaźny zestaw złącz i obsługę dwóch GPU w AMD CrossFireX.MSI B460 Tomahawk. | Źródło: MSIA może szukasz płyty głównej, która doskonale współpracuje z popularnymi procesorami AMD Ryzen 3000 lub nowszymi AMD Ryzen 5000? AMD ma coś dla Ciebie. Seria z chipsetem B450 kusi świetnymi cenami. Popularnazwraca na przykład uwagę obsługą dwóch kart graficznych w 2-Way AMD CrossFire, złączem Turbo M.2 i obsługą pamięci DDR4 do 3466+ MHz. Na spragnionych najnowocześniejszych technologii czekają nowe płyty z podstawką MSI B550. Jedna z ciekawszych konstrukcji,jest chwalona za dobrą jakość VRM, obsługę PCIe 4.0, świetnie chłodzoną sekcję zasilania, szybki czas bootowania, dwa złącza M.2 oraz efektowny wygląd.MSI B450 Gaming Plus to jedna z najładniejszych i najlepszych propozycji w swojej klasie. | Źródło: MSITo właśnie z płytami głównymi MSI związany jest konkurs Błysk Ledów.Do wygrania w konkursie Błysk Ledów jest łącznie 10 dysków SSD Delta Max 250 GB oraz 10 zestawów pamięci RAM T-FORCE 16 GB 3200 MHz, które będą doskonałym uzupełnieniem nowoczesnego PCta.Aby zdobyć jedno z wyżej wymienionych akcesoriów, należy zakupić płytę główną od MSI, wypełnić formularz konkursowy i w kreatywny sposób odpowiedzieć na proste pytanie konkursowe. Nabywcy płyt głównych:mogą wygrać jeden z 10 dysków SSD. 10 zestawówczeka na szczęśliwych posiadaczy płyt:Wzięcie udział w zabawie jest możliwe po dokonaniu zakupu w okresie od 19.10.2020 do 15.11.2020, u jednego z partnerów konkursu:Nagroda zostanie wysłana zwycięzcom w ciągu 30 dni roboczych od ich ogłoszenia 11 grudnia bieżącego roku.