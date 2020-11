Szczelina w Google Pixel 5: to normalne, twierdzi Google

Nowa normalność?





Szczelina w Google Pixel 5 - "tak ma być"

Smartfony Google Pixel traktowane są przez wielu Polaków jako produkty "premium", prawdopodobnie głównie ze względu na ich wysokie ceny w nieoficjalnej dystrybucji. Zupełnie niesłusznie. Najnowsze urządzenia Google Pixel 5 oraz Google Pixel 4A 5G dobitnie pokazują, że nie są sprzętem z najwyższej półki - wystarczy spojrzeć na ich specyfikacje oraz jakość wykonania. Niedoróbki nie są dziełem przypadku.Jakiś czas temu pisaliśmy o niemałym rozgoryczeniu występującym wśród osób, które zdecydowały się na zakup smartfonu Google Pixel 5 . Wiele egzemplarzy z początku produkcji rozwarstwia się, czego efektem jest widoczna szczelina występująca pomiędzy obudową, a wyświetlaczem drogiego gadżetu. Pomimo początkowych obaw, telefony nie tracą podobno swojej wodoodporności, a firma Google nie widzi żadnych przeszkód w tym, by wymieniać felerne sztuki na nowe (często obarczone tą samą usterką). Post na forum napisany przez jednego z pracowników Google sugeruje, iż producent w tego rodzaju niedoróbkach nie dostrzega większych problemów.

Szczeliny w Google Pixel 5 nie wyglądają estetycznie. Google podaje, że nie wpływają negatywnie na wodoodporność urządzenia. | Źródło: XDA



"Mieliśmy okazję zbadać egzemplarze od klientów i, w połączeniu z naszymi danymi dot. kontroli jakości z fabryki, możemy potwierdzić, że różnice w szerokości szczeliny pomiędzy korpusem i wyświetlaczem mieszczą się w normach przewidzianych dla projektu smartfonu Pixel 5. Szerokość szczeliny nie ma żadnego wpływu na odporność na wodę i kurz, ani też na funkcjonalność telefonu. Będziemy współpracować z klientami indywidualnie, aby rozwiewać wszelkie wątpliwości występujące po ich stronie" - napisał David Pop z Google.



