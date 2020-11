Nowe obostrzenia a sprzedaż PS5 i Xbox Series X i S. Co z kupnem konsol?

Problemy pierwszego świata.





Obostrzenia COVID, a odbiór konsoli w sklepie

"W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą ograniczeń w handlu detalicznym wywołaną pandemią Covid-19, Microsoft pragnie zapewnić, iż ilości konsol Xbox Series X|S alokowane na polski rynek pozostaną bez zmian. Liczymy w związku z tym, że osoby, które złożyły zamówienia przedpremierowe, otrzymają konsole w terminie premiery, tj. 10.11.2020. Zakładamy też, że konsole Xbox Series X|S będą dostępne po premierze w sklepach internetowych oraz otwartych sklepach detalicznych. W celu uzyskania dalszych szczegółów nt. sprzedaży urządzeń marki Xbox prosimy o kontakt z poszczególnymi sieciami sprzedaży. Nasi Partnerzy detaliczni przygotowują rozwiązania po swojej stronie."

Na dzisiejszej konferencji organizowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego, zapadły istotne decyzje związane z trwającą pandemią. Rząd postanowił od soboty 7 listopada m.in. zamknąć w Polsce wybrane sklepy w galeriach handlowych, do grona których zaliczają się m.in. sklepy z elektroniką. Blady strach padł na graczy, którzy zamówili konsole Xbox Series X i S, a także PlayStation 5 z odbiorem osobistym w sklepach. Jak odebrać zakupione przez siebie konsole?Jeżeli zamówiliście w przedsprzedaży konsolę PlayStation 5 lub Xbox Series S/X, to na pewno nie odbierzecie ich w sklepie stacjonarnym. Powód jest trywialny: sklepy z tego rodzaju towarem będą zamknięte. W związku z tym jako pierwsza swoje stanowisko opublikowała firmaCzytamy w nim:Według uzyskanych przez nas informacji, sklepy pozwalają na modyfikację dokonanych uprzednio zamówień i są gotowe wysyłać konsole. Każdy sklep powinien skontaktować się z konsumentami, ale ze swojej strony gorąco zachęcam do osobistego kontaktu ze sklepem - wtedy będziecie spali spokojnie.Oficjalnego komunikatu nie wystosowało jeszcze w tej sprawie. Należy jednak spodziewać się, że sytuacja w przypadku osób zamawiających konsole PlayStation 5 będzie analogiczna, jak w przypadku graczy, którzy zdecydowali się zakupić sprzęt Microsoftu. Ponownie, zachęcam do kontaktu ze sklepem, w którym dokonaliście zakupu i zmianę formy odbioru na wysyłkową, o ile taka wchodzi w grę.Źródło: Microsoft