MiniPC pod 4K z Xiaomi Youpin. Miniaturowy Ningmei nawet w edycji Iron Man

Napisy od lewej: aluminiowa obudowa, moduł chłodzenia, siatka filtrująca / foto. Xiaomi Youpin

Może nie dosłownie Xiaomi, ale na platformie croundfundingowej firmy wystartowała kampania z bardzo podobnym malutkim miniPC Ningmei. Można go też porównać chociażby do przewyższającego Chuwi modelu. O ile wcześniej wymienione dwa minikomputerki sprzedawane są w jednej specyfikacji RAM (jedynie NucBox ma różne warianty nośnika SSD), tak propozycja z Youpin pozwala na dobór RAM, pamięci na dane, a nawet koloru. Standardowo Ningmei wygląda pod kątem kształtu obudowy i malowania jak GMK NucBox, choć górne przetłoczenie chłodzenia przypomina LarkBox. Istnieje też możliwość zamówienia czerwonego malowania ze złotymi elementami oraz ikonami Marvela i samego Iron Mana.Technicznie Ningmei plasuje się pomiędzy Chuwi LarkBox Pro, a GMK NucBox, choć różnice są w zasadzie kosmetyczne. Czterordzeniowy całkiem nowy procesor Intel Celeron J4125 (4 x 2,0 GHz do 2,7 GHz w turbo) z grafiką Intel UHD 600 (250 MHz, do 750 MHz) wsparty zależnie od wersji przez 6 GB RAM DDR4 i 128 GB SSD lub 8 GB RAM i 256 GB SSD - lepsza edycja opcjonalnie w superbohaterskim malowaniu. Nie powiedziano tego wprost, ale dyskiem zdaje się SSD M.2 2242 SATA. Poza tym WiFi ac 867 Mb/s, Bluetooth 4.2, gniazdo microSD, port minijack audio, USB-C jako źródło zasilania, HDMI 4K60Hz, dwa duże gniazda USB 3.0 i aktywne chłodzenie. W zasadzie to samo co GMK NucBox, ale omawiając konkretne dostępne do wyboru konfiguracje - bez najwyższego wariantu 512 GB SSD, a w niższym 128 GB z uboższym RAMem.