Elegancki Amazfit GTR dostępny w rekordowo niskiej cenie

Amazfit GTR - elegancki i funkcjonalny smartwatch

(10$ zniżki),

SINGLEDAY10

SINGLEDAY12

Amazfit to jedna z wielu znanych marek, która weźmie udział w tegorocznym globalnym festiwalu zakupów AliExpress. Oznacza to, że popularne zegarki sportowe i akcesoria będziemy mogli kupić w naprawdę niskich cenach. Co ważne, produkty wysyłane są z lokalnych magazynów w Polsce lub Hiszpanii więc dostawa potrwa zaledwie kilka dni bez dodatkowych kosztów.Wszystkie podane ceny, godz. 9:00. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.W ofercie dostępny jest zegarek w rozmiarze 47mm z brązowym skórzano-silikonowym paskiem. Można też wybrać wykończenie koperty - obudowa ze stali nierdzewnej (srebrna) lub ze stopu aluminium (czarna).Co oferuje nowy zegarek sportowy od Xiaomi? Produkt ma dwa bardzo mocne punkty, a są nimi bateria i ekran. Zegarek oferuje kolorowy ekran AMOLED o przekątnej 1.39-cala i rozdzielczość 454x454 pikseli. Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 3, a obudowa spełnia normę wodoszczelności 5 ATM. Ogromną zaletą zegarków z serii Amazfit GTR jest obecność modułu GPS z obsługą satelitów systemu GLONASS.Zegarek z kopertą 47 mm korzysta z baterii o pojemności 410 mAh, która zapewnia nawet 24 dni normalnego, mieszanego użytkowania i nawet 145 dni czasu czuwania. Na pokładzie znalazł się czujnik mierzący tętno z nadgarstka (BioTracker PPG) oraz czujnik ciśnienia atmosferycznego.Oczywiście nie zabrakło śledzenia aktywności sportowej - zegarek ma aż 12 trybów (bieganie w terenie, bieganie na bieżni, spacer, jazda na rowerze, rower stacjonarny, pływanie na wodach otwartych, pływanie w basenie, jazda na nartach, wspinaczka, bieg przełajowy, trening).Już 11 listopada będziecie mogli kupić Amazfit GTR za 103.99$ czyli około 412 zł . Cena może być jeszcze niższa, jeżeli uda się Wam wykorzystać jeden z limitowanych kodów zniżkowych:(10$ zniżki) lub(12$ zniżki).Oczywiście to nie koniec atrakcji. W obniżonych cenach będą dostępne również inne zegarki Amazfit.– wzmocniony, inteligentny zegarek z bardzo długą żywotnością baterii za 109.99$ (ok. 435 zł) - smartwatch stylizowany na zegarek elektroniczny z lat 90. Idealny dla miłośników stylu retro. Cena? 33.99$ (ok. 135 zł) - opaska sportowa będąca rozbudowaną wersją popularnego Xiaomi Mi Band 5. Świetny i tani gadżet do codziennego pomiaru aktywności fizycznej i kroków. Cena? 38 dolarów (ok. 151 zł) - kultowy inteligentny zegarek z prostokątną tarczą i wieloma przydatnymi funkcjami smart. Dostępny w różnych kolorach. Cena? 103.99 dolarów (ok. 412 zł) Pozostałe promocje znajdziecie na stronie sklepu Amazfit na AliExpress Źródło: AliExpress