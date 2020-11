Grupa Lenovo z rekordowymi przychodami w II kwartale 2020 roku

Działy biznesowe firmy solidnie rosną.



Grupa Lenovo poinformowała wczoraj o rekordowych przychodach w drugim kwartale roku fiskalnego, które wynoszą 14,5 mld USD (skok o 7 proc. w ujęciu rok do roku). Co ciekawe, wszystkie działy grupy wykazały solidny wzrost. Rekordowy dochód przed opodatkowaniem wyniósł 470 mln USD, a to oznacza wzrost o 52 proc. w porównaniu z kwartałem drugim ubiegłego roku. Dochód netto wyniósł natomiast 310 mln USD – zwiększając się o 53 proc. w ujęciu rok do roku.



W roku 2020 na podaż i produkcję wciąż wpływa wiele czynników branżowych, w tym niepewna sytuacja geopolityczna w różnych regionach świata, globalna pandemia COVID-19, a także niedostateczne dostawy komponentów wskutek wysokiego zapotrzebowania. Lenovo dostrzega jednak ogromny potencjał w drugiej połowie roku, w której nowa norma pracy, nauki i rozrywki w domu będzie stymulować długoterminowe trendy w zapotrzebowaniu na urządzenia oraz infrastrukturę, w tym chmurową. W szczególności Grupa oczekuje, że rynek PC ogółem przerośnie obecne prognozy analityków i zbliży się do 300 mln sztuk w roku kalendarzowym 2020 - to o 25 mln więcej niż łączna liczba dostępnych urządzeń na rynku w zeszłym roku.



Nie tylko PC w górę

Intelligent Devices Group (IDG) Firma Lenovo nadal prowadzi w Grupie pod względem wzrostu, osiągając rekordowe przychody na tle całej historii swojego działu PC and Smart Devices Group (PCSD) wynoszące 11,5 mld USD (8 proc. wzrost w ujęciu rok do roku). Lenovo jest liderem globalnego rynku PC z największym udziałem w rynku na poziomie 23,6 proc.



Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG) odnotował wzrost przychodów o 39 proc. w ujęciu kwartał do kwartału oraz ponowny wzrost w ujęciu rok do roku, kontynuując zdecydowany powrót do formy po trudnościach związanych z COVID-19. W omawianym kwartale wprowadzono do oferty przełomowe innowacje, takie jak składany smartfon razr 5G oraz pierwszy dedykowany telefon gamingowy pod marką Lenovo Legion.



Wzrost kontynuuje także Data Center Group (DCG). Przychody wzrosły o 11 proc. w ujęciu rok do roku do 1,48 mld USD i zwiększyła się także rentowność DCG. Dalszy wzrost następował w segmencie dostawców usług chmurowych - przychody zwiększyły się o 34 proc. w ujęciu rok do roku, a wyniki we wszystkich regionach znacznie wzrosły.



Źródło: Lenovo