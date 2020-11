TCL wprowadza smartfony na polski rynek i zaskakuje przystępnymi cenami

Dwa modele już w sprzedaży.

TCL 10 Plus - cóż za ekran!

Wyświetlacz 6.47", 2340 x 1080px, AMOLED

Procesor: Qualcomm Snapdragon 665, ośmiordzeniowy

Procesor graficzny: Adreno 610

Wersja systemu: Android 10

Pamięć RAM - 6 GB

Pamięć wbudowana - 256 GB

Aparat tylny: 48 Mpx + 8 Mpx + 2 x 2 Mpx, przedni 16 Mpx

Komunikacja: Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB-C

Pojemność akumulatora: 4500 mAh

TCL 10 SE - gdy liczy się cena

Markę TCL możecie kojarzyć głównie z telewizorami, ale firma ma w swoim portfolio także rozwiązania audio czy smartfony. Właśnie ta ostatnia kategoria produktów właśnie zadebiutowała na polskim rynku. W sprzedaży pojawią się dwa modele, a odważna polityka cenowa firmy może przynieść efekty.W polskich sklepach pojawił się TCL 10 Plus - smartfon z zagiętym ekranem AMOLED wyceniony na. Użytkownicy z pewnością nie będą narzekać na ilość dostępnej pamięci - smartfon oferuje bowiem aż 6 GB RAM i 256 GB pamięci masowej UFS 2.1 z możliwością rozszerzenia za pomocą karty pamięci MicroSD.Niewielkim rozczarowaniem może być procesor Snapdragon 665, ale element ten rekompensowany jest świetnym ekranem niespotykanym w urządzeniach z tej półki cenowej oraz dużą ilością pamięci. Na uwagę zasługuje też moduł Bluetooth 5.0 i szybkie Wi-Fi AC. Nie zabrakło też NFC.Do sklepów trafiał też TCL 10 SE i jest to propozycja dla osób szukających budżetowej słuchawki. Za sprawną pracę urządzenia odpowiada procesor MediaTek Helio P22 MT6762, a na pokładzie znajdziemy też 4 GB RAM, 128 GB pamięci masowej, Wi-Fi, NFC czy Bluetooth 5.0. Za zdjęcia odpowiada potrójny sensor: 48MP + 5MP + 2MP.Za efekty wizualne odpowiada panoramiczny ekran LCD 6.52" o rozdzielczości 1600 x 720px. Cała konstrukcja jest stosunkowo lekka (waży 166 gramów), a za zasilanie odpowiada bateria 4000 mAh wspierająca ładowanie 15W. Producent podaje, że potrzeba blisko 3 godzin aby naładować akumulator do pełna, co z pewnością nie jest dobrą informacją. Smartfon wyposażono w gniazdo 3.5mm audio jack oraz moduł radio FM.Źródło: TCL