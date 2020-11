Xbox Series S u pierwszych graczy. 300 GB na gry to śmiech na sali

Ups…





Xbox Series S pomieści... 2 gry AAA

Premiera konsol Xbox Series X oraz S odbędzie się za niecały tydzień. Z pewnością spora część osób zdecyduje się na zakup tańszego modelu urządzenia. Jeśli znajdujecie się w tym gronie, to z pewnością rozczaruje Was niezbyt duża ilość miejsca na dysku poświęcona na instalację gier.Użytkownik portalu Reddit (pseudonim spead20) wszedł przedpremierowo w posiadanie Xbox Series S. Postanowił przekazać więc społeczności dosyć interesujące szczegóły na temat kosztującego 1349 zł sprzętu Konsola wyposażona jest w, co na pierwszy rzut oka i tak wydaje się niezbyt wygórowaną liczbą. Dalej jest niestety już coraz gorzej. System zajmie około 147 GB. Z tego faktu wynika więc, że. Nie da się ukryć, iż na dzisiejsze standardy jest to dosyć mało miejsca.