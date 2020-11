Najnowsze zestawienie AnTuTu - który smartfon jest najmocniejszy?

Zobaczcie sami.





AnTuTu opublikowało comiesięczny rankingTrzeba przyznać, że świeżo zaprezentowane urządzenia poradziły sobie w zestawieniu naprawdę nieźle. Czy jest tu jakieś zaskoczenie? Zobaczcie sami.Na szczycie listy najwydajniejszych urządzeń według AnTuTu znalazł się Huawei Mate 40 Pro – świeżo zaprezentowany flagowiec chińskiego producenta. Drugie i trzecie miejsce zajęły takie sprzęty, jak iQOO 5 Pro oraz iQOO 5 działające pod kontrolą procesora Qualcomm Snapdragon 865+. Kolejne miejsca należą do takich urządzeń, jak vivo X50 Pro+, Redmi K30S czy ASUS ROG Phone 3. Najwyższy wynik jaki udało się uzyskać Huawei Mate 40 Pro, toWygląda więc na to, że jest tylko kwestią miesięcy zanim w AnTuTu któryś ze smartfonów przebije granicę miliona punktów. Warto pamiętać, że w 2021 roku na rynku, który powinien skutecznie zniwelować dystans jaki wydajnościowo muszą nadrabiać urządzenia z Androidem do smartfonów Apple.Tutaj na pierwszym miejscu królują smartfony takie, jak Redmi 10X Pro 5G oraz Redmi X10 5G – wszystko to dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 820. Oba telefony uzyskały wynik ponad 390 tysięcy punktów. Trzecie miejsce zajął z kolei Honor 30 z procesorem Kirin 985. Warto zauważyć, że procesory takie, jak Kirin 985 i Kirin 820 przewyższyły układ Qualcomma – Snapdragon 765G.Pamiętajcie, że wszystkie wyniki, które AnTuTu bierze pod uwagę przy ustalaniu powyższego rankingu. Ranking pokazuje jednak dobitnie, które urządzenia wybrać, jeśli zależy Wam na wydajności.Źródło: GSMArena / fot. instalki.pl