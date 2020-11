Chcesz kupić iPhone'a 12 Mini? Przygotuj się na to ograniczenie

Sprawa wyszła na jaw.





Apple iPhone 12 Mini ładuje się wolniej?





fot. Apple

Do sieci przedostają się coraz to nowsze informacje dotyczące najnowszych, flagowych smartfonów Apple . Tym razem oczy wszystkich skierowały się w stronę modelu 12 Mini, który może być wielkim hitem sprzedażowym. Według zaktualizowanych dokumentów wsparcia, model 12 Mini nie będzie ładował się tak szybko, jak inne smartfony z jabłkiem w logo. W tym przypadku, podczas ładowania bezprzewodowego możemy mieć do czynieniaWarto jasno podkreślić, że sprawa dotyczy ładowania bezprzewodowego. Dokumenty wskazują na to, iż ładowarka w przypadku modelu 12 Mini będzie ograniczona do szczytowego. Inne iPhone’y mogą korzystać z ładowaniaMowa tu również o ładowarce typu MagSafe, która wykorzystuje specjalne magnesy umieszczone na tylnej obudowie smartfona. Niestety wszystko to jak krew w piach wtedy, kiedy zdecydujecie się skorzystać z klasycznej ładowarki bezprzewodowej w standardzie Qi. W tym wypadku każdy z nowych iPhone’ów wykryje tego typu połączenie i ograniczy moc ładowania. To bardzo słabo, szczególnie porównując do rozwiązań konkurencji.Jak widać Apple zrobiło z ładowania bezprzewodowego za pośrednictwem swojej nowej ładowarki kolejną,. Poza tym, iPhone 12 Mini posiada tą samą specyfikację co standardowy model 12. Znajdziemy tu procesor A14 Bionic, system dwóch aparatów fotograficznych oraz obsługę sieci bezprzewodowych 5G. Urządzenie posiada najmniejszy ekran ze wszystkich urządzeń zaprezentowanych przez Apple.Bardzo możliwe, że ograniczenie prędkości ładowania bezprzewodowego jest związane z chęcią utrzymania odpowiedniej temperatury,Źródło: TheVerge / fot. Apple