Honor Band 6: jeszcze sportowa opaska czy może już smartwatch?

Granice gatunku powoli się zacierają.

Firma, submarka należąca do, zaprezentowała opaskę sportową z olbrzymim, jak na standardy tego typu urządzeń, ekranem. Przy okazji producent pochwali się, że jest to pierwszy na świecie band, którego matryca zajmuje praktycznie cały front, dlatego tak naprawdę wyglądem bliżej mu już do smartwatcha. Co istotne, dostępny jest też wariant zUrządzenie otrzymało panelo przekątnej, który może się poszczycić rozdzielczością wynoszącą 194 x 368 pikseli. Dostępne są dwie wersje: zoraz bez. Ta pierwsza dodatkowo zapewnia obsługę asystenta mowy. Wszystkie modele natomiast oferują 10 trybów sportowych,, monitoring snu, serca, a także cyklu menstruacyjnego u kobiet.

Dostępne są 3 warianty kolorystyczne. | Źródło: GizmochinaHonor informuje jednocześnie, że sprzęt wyposażony jest w moduł, akcelerometr, żyroskop oraz optyczny sensor serca. Standardowo Honor Band 6 dzięki klasie wodoszczelności 5 ATM pozwala na zanurzenie w wodzie do 50 metrów. Pod względem baterii otrzymujemy tutaj ogniwo o 180mAh, które zgodnie z deklaracjami ma zapewniać nawet do 14 dni pracy. Co więcej, do ładowania otrzymamy magnetyczną ładowarkę.Honor Band 6 wyposażony jest w duży wyświetlacz o przekątnej 1,47 cala. | Źródło: GizmochinaBand 6 charakteryzuje się wymiarami wynoszącymi 43 × 25.4 × 11.45mm, a sama kapsułka (bez paska) waży 18 g. Producent podaje, że opaska do przedsprzedaży trafiła 4 listopada i chwilowo dostępna jest wyłącznie na rynku chińskim.Za droższą wersję z NFC należy zapłacića cena tańszej wynosi. Jak na razie nie wiemy, kiedy produkt trafi do dystrybucji poza Państwo Środka.Źródło i foto: Gizmochina