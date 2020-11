Qualcomm Snapdragon 875 zauważalnie szybszy. Nieoficjalne wyniki testu

Szczegółowe wyniki testu układu Qualcomm Snapdragon 875 / foto. Weibo

W azjatyckim portalu społecznościowym Weibo, jeden z użytkowników opublikował testy urządzenia bazującego na Snapdragonie 875, który jeszcze nie znajduje się w żadnym dostępnym do kupienia telefonie. Jednostka osiągnęła w nich ogólny wynik 899401 punktów, co jest wyższym poziomem niż 875308 dla Huawei Mate40 Pro i jego Kirina 9000 czy dotychczasowego najwydajniejszego Qualcomma 865 (no prawie, mamy też ulepszonego 865+) z 820220 punktami.Należy pamiętać, że omawiany układ wylądował dopiero w próbce inżynieryjnej smartfonu, a nie dopracowanym finalnym urządzeniu, więc końcowy efekt może być zauważalnie lepszy. Poza tym zwróćmy uwagę na to, że na osiągi wpływa również ilość i szybkość pamięci RAM czy optymalizacja oprogramowania. Na rzutach ekranu widać też konkretne cząstkowe wyniki. Inny test zestawiający miesiąc temu Snapdragona 875 w innej aplikacji z Exynosem pokazuje za to przewagę Samsunga. W takim razie niewykluczone, że jednak dostaniemy. Pojedyncze wyniki próbek inżynieryjnych to za mało na finalny werdykt.