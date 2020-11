Chuwi LarkBox Pro. Najmniejszy miniPC do 4K powraca z lepszym procesorem

Kilka innych przedmiotów obok uświadamia naprawdę mały rozmiar Chuwi LarkBoxa i LarkBoxa Pro / foto. Chuwi

był minimalnie większy, wręcz niezauważalnie dla oka, ale miał więcej pamięci RAM, szybszy dysk czy nieco wydajniejszy procesor. Zapewne część ludzi, która wpłaciła już pieniądze na Chuwi LarkBoxa, żałowała tej decyzji. Widać na fali konkurencji, Chuwi zaprezentował ulepszy model LarkBox Pro. Od teraz można go zamawiać z procesorem Intel Celeron J4125 zamiast Intel Celeron J4115. Czy to duża różnica? Oba należą do rodziny Gemini Lake Refresh z końca 2019 roku przy TPD 10W, 4 rdzeniach i 4 wątkach czy grafice UHD Graphics 600. Różnią się taktowaniami o 200 MHz (1800 vs 2000 MHz nominalnie i 2500 vs 2700 MHz w trybie turbo z przewagą dla J4125).Poza tą drobną różnicą, Chuwi LakrBox Pro wciąż ma 6 GB RAM LPDDR4, 2 x USB 3.0, minijack audio, HDMI (4K60Hz), USB-C jako gniazdo zasilania, czytnik microSD, dwuzakresowe WiFi ac, Bluetooth 5.1, 128 GB dysk eMMC (ale krótkie gniazdo M.2 dla dołożenia SSD) i niewielkie gabaryty 61 x 61 x 43 mm przy wadze 127 g. Szkoda, że nie zdecydowano się na 8 GB RAM czy fabrycznie instalowany nośnik SSD jak w konkurencyjnym GMK NucBox. Tak czy inaczej, dostajemy coś przynajmniej minimalnie lepszego.