Na taką okazję czekałem. Huawei WATCH GT 2 za bezcen

Jedna z ciekawszych propozycji.

od 11 listopada, godz. 9:00

Huawei Watch GT 2

Już w tym miesiącu, a dokładnie 11 listopada rozpocznie się największa doroczna wyprzedaż na AliExpress. Na tę właśnie datę przypada chiński Dzień Singla, będący doskonałą okazją do zakupu elektroniki (i nie tylko) w przystępnych cenach. W trakcie festiwalu będziecie mogli kupić mnóstwo ciekawych gadżetów. Wśród przecenionych produktów nie mogło rzecz jasna zabraknąć urządzeń markiwszystkie podane ceny będą aktywne. Warto już teraz dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu gdy ruszy promocja.Pamiętajcie też, że 11 listopada mogą pojawić się dodatkowe kody zniżkowe, a finalna cena produktów może być jeszcze niższa.Huawei Watch GT 2 wyposażony jest w dotykowy ekran AMOLED o średnicy tarczy 1,39 cala. Na jednej krawędzi zegarka zainstalowano dwa przyciski, które służą do uruchamiania i zmiany wybranych funkcji. Dzięki rozwiązaniu ALS, ekran automatycznie dostosowuje swoją jasność do warunków pogodowych i pory dnia.Zegarek w wersji damskiej napędzany jest przez innowacyjny procesor Kirin A1 – pierwszy układ Huawei zaprojektowany z myślą o urządzeniach wearables. Dzięki zaawansowanej technologii, zegarek może pracować nawet przez 14 dni na jednym ładowaniu, a z włączonym GPS – do 30 godzin.