W Polsce rusza sprzedaż smartfonów vivo. Warto postawić na nową markę?

Kolejny gracz na rynku smartfonów.





vivo X51 5G

vivo X51 5G / Foto: vivo





Ekran : 6,56 cala AMOLED, 2378 x 1080 pikseli, 90 Hz

: 6,56 cala AMOLED, 2378 x 1080 pikseli, 90 Hz Procesor : Snapdragon 765G

: Snapdragon 765G Pamięć : 8 GB RAM, 128 GB ROM

: 8 GB RAM, 128 GB ROM Aparaty : główny 48 MP z gimbalem, ultraszerokokątny 8 MP, portretowy 13 MP, powiększający 8 MP z OIS

: główny 48 MP z gimbalem, ultraszerokokątny 8 MP, portretowy 13 MP, powiększający 8 MP z OIS Bateria : 4315 mAh, szybkie ładowanie 33 W

: 4315 mAh, szybkie ładowanie 33 W System : Android 10 z nakładką Funtouch 10

: Android 10 z nakładką Funtouch 10 Łączność : GPS, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, USB typu C, obsługa 5G

: GPS, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, USB typu C, obsługa 5G Waga : 181,5 g

: 181,5 g Wymiary: 158.46 x 72.80 x 8.04 (mm)

Cena: 2999 złotych, dostępny 3 listopada

vivo Y70 / Foto: vivo

Ekran : 6,44 cala, AMOLED, 2400 x 1080 pikseli

: 6,44 cala, AMOLED, 2400 x 1080 pikseli Procesor : Snapdragon 665

: Snapdragon 665 Pamięć : 8 GB RAM, 128 GB ROM

: 8 GB RAM, 128 GB ROM Aparaty : główny 48 MP, makro 2 MP, czujnik głębi 2 MP

: główny 48 MP, makro 2 MP, czujnik głębi 2 MP Bateria : 4100 mAh, szybkie ładowanie 33 W

: 4100 mAh, szybkie ładowanie 33 W System : Android 10 z nakładką Funtouch 10

: Android 10 z nakładką Funtouch 10 Łączność : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, USB typu C

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, USB typu C Waga : 171 g

: 171 g Wymiary: 161 x 74.1 x 7.8 (mm)

Cena: 1099 złotych, dostępny 3 listopada

vivo Y20s / Foto: vivo

Ekran : 6,51 cala, IPS, 1600 x 720 pikseli

: 6,51 cala, IPS, 1600 x 720 pikseli Procesor : Snapdragon 460

: Snapdragon 460 Pamięć : RAM, 128 GB ROM

: Aparaty : główny 13 MP , makro 2 MP, czujnik głębi 2 MP

: główny 13 MP Bateria : 5000 mAh, szybkie łądowanie 18 W

: 5000 mAh, szybkie łądowanie 18 W System : Android 10 z nakładką Funtouch 10

: Android 10 z nakładką Funtouch 10 Łączność : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, microUSB

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, microUSB Waga : 192,13 g

: 192,13 g Wymiary: 164.4 x 76.3 x 8.4 (mm)

Cena: 799 złotych, dostępny 3 listopada

vivo Y11 / Foto: vivo

20 października 2020 roku vivo weszło do sześciu europejskich krajów, sprzęt chińskiej marki pojawił się również w Polsce. Dziś smartfony debiutują w sklepach - w ofercie znalazły się modele średniej klasy z serii Y oraz topowy, należący do serii X model X51 5G, wyposażony w główną kamerę z gimbalem. Jednocześnie firma rusza z promocją „Prezenty na start”, w ramach której klienci, którzy kupią model X51 5G lub Y70 otrzymają akcesoria vivo gratis.Od dzisiaj, tj.produkty vivo są dostępne online w sieciach sklepów: Media Expert , MediaMarkt, RTV EURO AGD oraz x-kom, a także u operatora, w ofercie sieci Play. Wybrane smartfony będzie można nabyć także w punktach stacjonarnych.Największą zaletą X51 5G jest aparat główny 48 MP osadzony na mechanizmie gimbala. Taka forma stabilizacji optycznej pozwala na kompensację nawet 3 stopni odchylenia, co jest nie do osiągnięcia przez standardowe technologie. Ruchoma jest nie jedna soczewka, ale cały moduł.Specyfikacja vivo X51 5G:vivo Y70 oferuje:vivo Y20s to: