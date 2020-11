Super promocja na Xiaomi Mi 10T Lite. Znamy datę sprzedaży w Polsce

Można oszczędzić 300 złotych.





Cena Xiaomi Mi 10T Lite w Polsce

Nareszcie dowiedzieliśmy się, kiedy zapowiedziany w połowie ubiegłego miesiąca smartfon Xiaomi Mi 10T Lite trafi do sprzedaży w Polsce. Polski oddział Xiaomi podał nie tylko datę jego debiutu, ale poinformował o rychłej promocji, w ramach której urządzenie będzie można nabyć aż o 300 złotych taniej. Obok takiej ceny trudno jest przejść obojętnie.Xiaomi Mi 10T Lite trafi do regularnej sprzedaży 9 listopada bieżącego roku w cenie 1499 złotych za wersję 6/64 oraz 1599 złotych za wariant 6/128. Kilka dni przed oficjalnym debiutem, smartfon będzie można kupić w cenie 1199 złotych (model 6/64) w wyprzedaży Flash Sale organizowanej na mi-home.pl oraz w salonach Mi Store 5 listopada. Jeśli ktoś planuje zakup smartfonu POCO X3 NFC, to być może teraz zechce go rozważyć ponownie. Dlaczego? Zerknijcie na nasze porównanie obu tych urządzeń.Smartfon Xiaomi Mi 10T Lite wyposażono w 6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+, jasności 450 nitów i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. O jego wydajność dba nowy układ Snapdragon 750G, wspierany przez 6 GB pamięci RAM.Zamknięty w szklanej obudowie telefon Xiaomi Mi 10T Lite korzysta z baterii o pojemności 4820 mAh. Sprzęt oferuje łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC i iRDA. Do dyspozycji użytkowników oddano tu poczwórny aparat 64 Mpix (szeroki kąt) + 8 Mpix (ultraszeroki) + 2 Mpix (makro) + 2 Mpix (czujnik głębi tła).W sklepach znajdziecie modele w kolorach niebieskim (Atlantic Blue), szarym (Pearl Gray) oraz złotym (Rose Gold Beach). Urządzenie o wymiarach 165,38 x 76,8 x 9 mm waży 214,5 grama.Źródło: Xiaomi