Dobre i tanie słuchawki bezprzewodowe - wyprzedaż 11.11 na AliExpress

Słuchawki TWS i nie tylko w dobrych cenach.

11 listopada o godz. 9.00 czasu polskiego

AEZNIZKA1111 - $3 zniżki przy zakupach za $30. Dostępny dla wszystkich klientów

- $3 zniżki przy zakupach za $30. Dostępny dla wszystkich klientów MEGA1111 - $2 zniżki przy zakupach na $15. Działa tylko, gdy zamawiamy z magazynów z 3 i 7 dniowym terminem dostawy

1. EDIFIER-X3 TWS

Kup teraz:

2. EDIFIER TWSNB2

Kup teraz:

3. QCY T5

Kup teraz:

4. Anker Soundcore Life Q20

Kup teraz:

5. Anker Soundcore Life P2 TWS

Kup teraz:

6. TOPK TWS

Kup teraz:

7. Tronsmart Onyx Ace

Kup teraz: