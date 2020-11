Apple zaprasza na kolejną konferencję. Co na niej zobaczymy?

Być może nawet kilka sprzętów.





Apple przechodzi na swój procesor





Nowy procesor Apple / fot. Apple

Taki rok się nie zdarza. Apple rozesłało zaproszenie na trzecią, tegoroczną konferencję dotyczącą nowości amerykańskiego producenta.Co tam zobaczymy? Między innymidziałający w przenośnych komputerach producenta. Ale… to jeszcze nie wszystko.Oficjalne „porzucenie” procesorów Intela zostało zapowiedziane przez Apple w czerwcu tego roku podczas konferencji dla programistów – WWDC., autorskiego procesora amerykańskiego giganta. W pierwszym kwartale 2021 roku mamy zobaczyć także komputer iMac, który będzie korzystał ze wspomnianego układu.Wydarzenie, które odbędzie się 10 listopada jest idealnym momentem na premierę sprzętową oraz pokazanie wszystkich możliwości nowego procesora firmy z jabłkiem w logo. Niektóre plotki wskazują jednak na to, że oprócz tego na scenie zobaczymy także inne urządzenie., czyli akcesorium w formie zawieszki, które będzie pomagało identyfikować oraz lokalizować wybrane sprzęty, do których zostanie przyczepione. Mogą to być klucze czy chociażby dokumenty.Kolejne doniesienia dotyczą planów Apple. Amerykańska firma miałaby zaprezentować pierwszy teaser swoich inteligentnych okularów, które pojawią się na rynku. Jest to mało prawdopodobne, ale jak powszechnie wiadomo – wszystko się może zdarzyć.10 listopada możemy jednak niemalże na pewno spodziewać się. W tym samym momencie zapewne poznamy jego specyfikację oraz wszystkie zalety.Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać i śledzić wydarzenie na bieżąco.Źródło: MacRumors