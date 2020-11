Zaskakujące zachowanie kontrolera DualSense

Nowy pad od Sony.





DualSense - kompatybilność

Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020

DualSense kompatybilny także z PC i Androidem

Z jakimi konsolami działa DualSense , czyli kontroler do konsoli PlayStation 5? YouTuber o pseudonimie MidnightMan i użytkownik Twittera o nicku BrokenGamez HDR postanowili to zweryfikować, a ich śledztwo dało zaskakujące rezultaty. Pomimo, że sprzęt nie jest rozpoznawany bezprzewodowo przez konsolę PlayStation 4, to dogaduje się doskonale z innymi urządzeniami.MidnightMan sprawdził kompatybilność pada DualSense z innymi konsolami marki Sony. Okazało się, że pad z PlayStation 5 funkcjonuje bezproblemowo z PlayStation 3. PS3 wykrywa go prawdopodobnie ze względu na fakt, że da się pod nią podłączyć w zasadzie dowolny kontroler Bluetooth. Osobom korzystającym z PlayStation 4 pozostaje podpiąć pad DualSense pod komputer z systemem Windows lub Mac poprzez USB i streamować gry ze swojej konsoli przez funkcję Remote Play lub... zrobić to bezpośrednio. Niestety, połączenie bezprzewodowe z PS4 nie działa.Internauta o pseudonimi BrokenGamez sprawdził z kolei kompatybilność DualSense z konsolą Nintendo Switch. Okazuje się, że sparowanie urządzeń jest możliwe, o ile do procesu łączenia zastosuje się akcesoryjny moduł. Wcześniej , jeden z influencerów podłączył kontroler DualSense zaródno do Surface Go, jak i smartfona Google Pixel 5. Niestety, w ten sposób nie da się zrobić użytku z innowacyjnej funkcji kontrolera w postaci haptycznych informacji zwrotnych.Źródło: YouTube