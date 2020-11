OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 Edition. Futurystyczny smartfon dla fanów gier

Limitowany sprzęt.





OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 Edition wygląda... ciekawie

Jakie rzeczy kojarzą Wam się z Polską i Polakami? Czasem odnoszę wrażenie, że stereotypowy, przeciętny Polak to posiadacz co najmniej jednego obrazu z Janem Pawłem II, wielki fan Adama Małysza oraz chińskich smartfonów, wyczekujący premiery gry Cyberpunk 2077, którą ostatnio po raz n-ty już przełożono . W kontekście powyższych Polacy powinni być zachwyceni nowym owocem współpracy firmy OnePlus oraz studia CD Projekt RED. Do sprzedaży trafił właśnie niezwykły smartfon.OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 Edition to najnowszy model smartfonu udostępniony ekskluzywnie na chiński rynek. Od zwykłej wersji telefonu różni się zupełnie przeprojektowanym tylnym panelem. Widać tutaj zarówno elementy matowoszare, jak i czarne, wykończone w pełnym połysku. Całości dopełniają ładne, żółte akcenty - w tym logo gry. Uwagę przykuwa zmodyfikowana wysepka z aparatami - identycznymi jak w podstawowej wersji.