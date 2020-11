Szukasz robota sprzątającego? Sprzęt ILIFE w solidniej promocji

Utrzymanie porządku w domu nigdy nie było takie łatwe.

11 listopada, godz. 9:00

1. ILIFE V5s Pro

2. ILIFE V3s Pro

3. ILIFE A7

4. ILIFE A4s

5. ILIFE W400

ILIFE to marka ceniona za swoje przystępne cenowo roboty sprzątające. Korzystając ze zbliżającego się globalnego festiwalu zakupów w AliExpress, można trafić na naprawdę atrakcyjne oferty na urządzenia tej firmy.Podane w artykule ceny będą obowiązywać od. Produkty można już teraz włożyć do koszyka, aby sporo zaoszczędzić w dniach wyprzedaży.Część oferty w tym artykule ma jako opcję wysyłkę z magazynów w Europie, co wiąże się z krótkim czasem oczekiwania na dostawę (3-7 dni).ILIFE V5s Pro to robot sprzątający z funkcją mopowania, który został specjalnie zaprojektowany do podłóg twardych i drewnianych. Moc ssania na poziomiezapewnia bezproblemowe zbieranie włosów, kurzu i zanieczyszczeń z podłogi. Mycie na mokro bez problemu usunie brud z twardej podłogi.Robot maksymalnie jest w stanie pracować, co daje mu czas na wysprzątanie całego pokoju o wymiarach 150 m². Urządzenie automatycznie wraca do stacji dokującej, gdy wykryje niski poziom baterii. ILIFE V5s Pro dostępny jest za $128.56 (ok. 509 zł)ILIFE V3s Pro doskonale radzi sobie ze sprzątaniem kurzu, włosów, sierści i brudu. Robot może pracować nawet gdy nie ma nas w domu. Wystarczy wytyczyć urządzeniu harmonogram za pomocą pilota. V5s Pro oferuje kilka trybów sprzątania: automatyczny, miejscowy, czyszczenie narożników oraz zaplanowany.Urządzenie wyposażone jest w sensory, które zapobiegają wpadaniu na meble. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom (tylko 81 mm wysokości), V3s Pro jest w stanie dostać się pod łóżko by wysprzątać kurz spod niego. ILIFE V3s Pro do kupienia za $98 (ok. 388 zł)ILIFE A7 nie straszne są drewniane podłogi, płytki podłogowe czy wykładzina. W zależności od tego jak bardzo zabrudzona jest podłoga możemy ustawić standardową lub maksymalną moc ssania. Za pomocą aplikacji na smartfona możemy zaprogramować harmonogram, wybrać tryb czyszczenia, sprawdzić stan oraz lokalizację urządzenia.Pojemnik na kurz o pojemnościpozwala na długą pracę robota bez konieczności opróżnienia go. Urządzenie wyposażone jest w czujniki antykolizyjne i antyupadkowe, dzięki czemu nie ma zagrożenia, że wjedzie w meble lub spadnie ze schodów. Robota ILIFE A7 kupimy na 11.11 za $163.99 (ok. 650).Robot sprzątający ILIFE A4s wyposażony jest w baterię pozwalającą na 120 minut pracy. W tym czasie, urządzenie jest w stanie wysprzątać pomieszczenie o rozmiarze. Robotem można operować na dwa sposoby – naciskając przycisk Auto na górze urządzenia lub za pomocą pilota.Urządzenie wyposażone jest w szereg sensorów (antykolizyjny, antyupadkowy) i kilka trybów sprzątania – automatyczny, czyszczenie narożników, miejscowy i zaplanowany. ILIFE A4s do kupienia za $131.14 (ok. 520 zł).Robot do mycia podłóg ILIFE W400 nadaje się do sprzątania twardych i drewnianych podłóg oraz kafelków. Tak jak inne urządzenia w ofercie producenta, W400 wyposażony jest w sensory antykolizyjne i antyupadkowe. Robot wyposażony jest w dwa pojemniki na wodę – czystą (0.85 litra) i brudną (0.9 litra).ILIFE W400 wyposażone jest w głośnik, który poinformuje nas, że np. bateria niedługo się wyczerpie. W400 oferuje kilka scenariuszy mycia podłogi: dokładne, na określonym obszarze, w spirali i narożnikowe.Robot do mycia podłóg ILIFE W400 do kupienia za $164.28 (ok. 651 zł).Więcej promocji znajdziecie na stronie sklepuŹródło: AliExpress